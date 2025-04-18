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Бизнес

Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами

О!Бонусы реально выручают! Бывают ситуации, когда связь нужна срочно: закончился интернет, важный звонок, а на счету не хватает средств, и быстро пополнить баланс невозможно. Знакомо?

Раньше пришлось бы искать Wi-Fi, карту или деньги. А теперь — открываете приложение «Мой О!», выбираете нужную сумму, недостающую сумму оплачиваете бонусами — и вуаля, ваш тариф продлен.

Теперь в приложении «Мой О!» доступен смешанный платеж.

Что это значит?

Пользователи «Мой О!» могут оплатить услуги связи и сомами с карты, кошелька или счета, и накопленными бонусами. Проверить их количество можно в приложении «Мой О!».

Как пополнить баланс бонусами?

  1. Откройте приложение «Мой О!» → «Моя связь».
  2. Нажмите «Баланс» → «Пополнить».
  3. Выберите сумму, добавьте бонусы и подтвердите платеж.
  4. Готово! Ваш тариф будет обновлен в самое ближайшее время.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и пользуйтесь всеми преимуществами.

«Мой О!» — это суперапп, которым может пользоваться абонент любого оператора связи Кыргызстана. Оно объединяет мобильный банкинг O!Bank, маркетплейс O!Market, личный кабинет абонента О! и Saima, сервис по покупке дешевых авиабилетов O!Travel и многое другое.

«О!Бонус» — это программа лояльности, которая позволяет накапливать бонусы за пользование связью О! и QR-платежи в «Мой О!». Потратить их можно на мобильную связь или на покупки у партнеров. Подробные условия на сайте o.kg.

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Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.

Сервис «О!Деньги» и бонусный процессинг предоставляются ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326532/
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