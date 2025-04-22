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Бизнес

Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов

В O!Store грандиозная распродажа. Смартфоны тают на глазах не от жары, а от скидок до 40 процентов — забирайте свою модель, пока не разобрали!

Тут есть из чего выбрать: более 90 популярных моделей и настоящие хиты продаж от Xiaomi, Samsung, Vivo, Tecno, Infinix доступны по сниженным ценам. Спешите — количество товаров ограничено, и самые востребованные модели быстро исчезают с полок.

  • Бесплатная доставка по Бишкеку при заказе через O!Market и честная рассрочка до шести месяцев без первого взноса и переплат.
  • +20 ГБ интернета в подарок!

Акция действует до 30 апреля 2025 года. Но, учитывая высокий спрос, рекомендуем не откладывать покупку. Смартфоны ждут вас в O!Store по всей стране.

Не упустите шанс обновить свой смартфон по выгодной цене. Подробнее на сайте ostore.kg.

***

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326530/
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