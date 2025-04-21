05:45
USD 86.88
EUR 99.90
RUB 1.09
Бизнес

Безлимитный Telegram за границей с новой услугой от О!

Новая услуга от О! сделает путешествия еще удобнее. Теперь в роуминге вы можете оставаться на связи в Telegram без ограничений!

С подключенной услугой «Безлимитный Telegram» вы получаете неограниченный доступ к мессенджеру всего за 120 сомов в сутки.

Это отличная возможность поддерживать контакт с близкими, коллегами или вести переписку в рабочих чатах, даже находясь за границей. Особенно в ситуациях, когда нужно быстро что-то обсудить, а полноценный интернет может быть недоступен или невыгоден.

Что важно знать:

  • услуга работает в десятках стран и сетей по всему миру — от Германии и Турции до ОАЭ и Южной Кореи. Подробный список стран, где действует услуга, на сайте o.kg;
  • действует 24 часа с момента подключения;
  • доступна, если на балансе более 1 сома.

Для правильной работы «Безлимитного Telegram» технически необходимы услуги «Роуминг» и «Интернет-роуминг», поэтому они включаются автоматически, если еще не были активированы.

Подключайте услугу набором команды *997*777*1# или в приложении «Мой О!».

Больше не нужно выбирать между связью и экономией — оставайтесь в Telegram на своем номере даже за границей.

Кстати, «Безлимитный WhatsApp» в роуминге О! тоже работает. Подробнее на сайте o.kg или в приложении «Мой О!».

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326527/
просмотров: 3732
Версия для печати
Материалы по теме
Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
Грандиозная распродажа в О!Store — скидки на смартфоны до 40 процентов
Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
Популярные новости
MEGA в&nbsp;честь дня рождения объявляет скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;VIP-номера MEGA в честь дня рождения объявляет скидки до 70 процентов на VIP-номера
KICB поддерживает участие женщин в&nbsp;цифровой экономике KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
Казахстан снова поднимает тарифы на&nbsp;железнодорожные перевозки Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки
Бизнес
Казахстан снова поднимает тарифы на&nbsp;железнодорожные перевозки Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки
Госбанк развития&nbsp;КР направит $60 миллионов на&nbsp;зеленые кредиты для МСБ Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Распродажа в&nbsp;O!Store: успейте забрать свой смартфон со&nbsp;скидкой до&nbsp;40&nbsp;процентов Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
23 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 апреля, вторник
23:36
Все для вашего удобства. LG представила монитор Smart Monitor Swing на колесах
22:48
В индийской части Кашмира неизвестные открыли огонь по группе туристов
22:22
Президент Садыр Жапаров завершил официальный визит в Бахрейн. Фоторепортаж
22:01
Власти США потребовали от Google продать браузер Chrome — СМИ
21:49
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург