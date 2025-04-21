Безлимитный Telegram за границей с новой услугой от О!

Новая услуга от О! сделает путешествия еще удобнее. Теперь в роуминге вы можете оставаться на связи в Telegram без ограничений!

С подключенной услугой «Безлимитный Telegram» вы получаете неограниченный доступ к мессенджеру всего за 120 сомов в сутки.

Это отличная возможность поддерживать контакт с близкими, коллегами или вести переписку в рабочих чатах, даже находясь за границей. Особенно в ситуациях, когда нужно быстро что-то обсудить, а полноценный интернет может быть недоступен или невыгоден.

Что важно знать:

услуга работает в десятках стран и сетей по всему миру — от Германии и Турции до ОАЭ и Южной Кореи. Подробный список стран, где действует услуга, на сайте o.kg;

действует 24 часа с момента подключения;

доступна, если на балансе более 1 сома.

Для правильной работы «Безлимитного Telegram» технически необходимы услуги «Роуминг» и «Интернет-роуминг», поэтому они включаются автоматически, если еще не были активированы.

Подключайте услугу набором команды *997*777*1# или в приложении «Мой О!».

Больше не нужно выбирать между связью и экономией — оставайтесь в Telegram на своем номере даже за границей.

Кстати, «Безлимитный WhatsApp» в роуминге О! тоже работает. Подробнее на сайте o.kg или в приложении «Мой О!».

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700

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