Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов

MBusiness от MBANK заслуженно считается приложением № 1 для бизнеса в Кыргызстане: впервые в стране MBusiness предлагает уникальный депозит «Ежедневный» для индивидуальных предпринимателей, который позволяет получать проценты ежедневно, обеспечивая вашему бизнесу доход в режиме реального времени.



Используйте деньги днем — для бизнеса, покупок и расчетов, а на оставшуюся вечером на вашем счете сумму MBusiness начислит доход! С депозитом «Ежедневный» деньги работают на вас без ограничений, днем и ночью!

Ежедневное начисление процентов. Проценты начисляются и выплачиваются ежедневно — на сумму, которая находилась на депозите на 23.59 предыдущего дня.

Гибкость управления средствами. Предприниматели могут досрочно снимать деньги без потери уже начисленных процентов. Кроме того, отсутствуют ограничения на пополнение депозитного счета, что позволяет гибко управлять финансами бизнеса.

Удобство онлайн-доступа. Управлять депозитом можно круглосуточно онлайн через приложение MBusiness, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к информации и операциям.

Одна из самых привлекательных ставок на рынке для данного типа депозитов.

Новый продукт ориентирован на малый и средний бизнес, в частности на индивидуальных предпринимателей, которые хотят максимизировать доходы от временно свободных средств.



Депозит «Ежедневный» для ИП от MBusiness — это эффективный инструмент для увеличения доходов вашего бизнеса.



Важно: проценты начинают начисляться со следующего рабочего дня, а за выходные и праздничные дни начисляются в первый рабочий день.

MBANK — первый цифровой!

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