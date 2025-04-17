Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов

MBusiness от MBANK заслуженно считается приложением № 1 для бизнеса в Кыргызстане: впервые в стране MBusiness предлагает уникальный депозит «Ежедневный» для индивидуальных предпринимателей, который позволяет получать проценты ежедневно, обеспечивая вашему бизнесу доход в режиме реального времени.
Используйте деньги днем — для бизнеса, покупок и расчетов, а на оставшуюся вечером на вашем счете сумму MBusiness начислит доход! С депозитом «Ежедневный» деньги работают на вас без ограничений, днем и ночью!
Ключевые преимущества депозита «Ежедневный»:
-
Ежедневное начисление процентов. Проценты начисляются и выплачиваются ежедневно — на сумму, которая находилась на депозите на 23.59 предыдущего дня.
-
Гибкость управления средствами. Предприниматели могут досрочно снимать деньги без потери уже начисленных процентов. Кроме того, отсутствуют ограничения на пополнение депозитного счета, что позволяет гибко управлять финансами бизнеса.
-
Удобство онлайн-доступа. Управлять депозитом можно круглосуточно онлайн через приложение MBusiness, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к информации и операциям.
-
Одна из самых привлекательных ставок на рынке для данного типа депозитов.
Новый продукт ориентирован на малый и средний бизнес, в частности на индивидуальных предпринимателей, которые хотят максимизировать доходы от временно свободных средств.
Депозит «Ежедневный» для ИП от MBusiness — это эффективный инструмент для увеличения доходов вашего бизнеса.
Важно: проценты начинают начисляться со следующего рабочего дня, а за выходные и праздничные дни начисляются в первый рабочий день.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.