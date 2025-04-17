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Бизнес

Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов

MBusiness от MBANK заслуженно считается приложением № 1 для бизнеса в Кыргызстане: впервые в стране MBusiness предлагает уникальный депозит «Ежедневный» для индивидуальных предпринимателей, который позволяет получать проценты ежедневно, обеспечивая вашему бизнесу доход в режиме реального времени.

Используйте деньги днем — для бизнеса, покупок и расчетов, а на оставшуюся вечером на вашем счете сумму MBusiness начислит доход! С депозитом «Ежедневный» деньги работают на вас без ограничений, днем и ночью!

Ключевые преимущества депозита «Ежедневный»:

  • Ежедневное начисление процентов. Проценты начисляются и выплачиваются ежедневно — на сумму, которая находилась на депозите на 23.59 предыдущего дня.

  • Гибкость управления средствами. Предприниматели могут досрочно снимать деньги без потери уже начисленных процентов. Кроме того, отсутствуют ограничения на пополнение депозитного счета, что позволяет гибко управлять финансами бизнеса.

  • Удобство онлайн-доступа. Управлять депозитом можно круглосуточно онлайн через приложение MBusiness, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к информации и операциям.

  • Одна из самых привлекательных ставок на рынке для данного типа депозитов.

Новый продукт ориентирован на малый и средний бизнес, в частности на индивидуальных предпринимателей, которые хотят максимизировать доходы от временно свободных средств.

Депозит «Ежедневный» для ИП от MBusiness — это эффективный инструмент для увеличения доходов вашего бизнеса.

Важно: проценты начинают начисляться со следующего рабочего дня, а за выходные и праздничные дни начисляются в первый рабочий день.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326426/
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