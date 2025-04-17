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Бизнес

Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay

В наш век цифровых технологий даже такие важные шаги, как запись ребенка в школу, стали значительно проще. Теперь родителям больше не нужно терять время на походы в учебные заведения и бумажную волокиту. Все, что вам нужно, — это смартфон и приложение MegaPay.

Благодаря новому сервису «Электронная запись в школу», доступному в приложении MegaPay, подать заявку на зачисление в государственное общеобразовательное учреждение можно всего за несколько минут — в любом месте и в любое время.

Чтобы воспользоваться сервисом «Электронная запись в школу», выполните несколько простых шагов:

  1. Скачайте или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play).
  2. Перейдите в раздел «Сервисы», затем выберите категорию «Образование».
  3. Откройте «Электронную запись в школу», нажмите кнопку «Продолжить», после чего будет отображен список привязанных в ЗАГС детей.
  4. Система автоматически предложит школу по месту прописки. В некоторых случаях возможно несколько вариантов.
  5. Укажите язык обучения.
  6. Нажмите «Записать». После успешной регистрации появится сообщение «Зачислен».
  7. Из списка детей выберите ребенка, которого планируете записать в школу.

Сервис разработан совместно с Министерством образования и науки и доступен по всей территории Кыргызстана, что делает его особенно удобным для жителей отдаленных районов.

Этот шаг — часть масштабной программы цифровизации государственных услуг, направленной на повышение комфорта граждан и эффективность образовательной системы.

MegaPay — ваш надежный помощник в получении госуслуг 24/7!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326400/
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