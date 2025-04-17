FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения

Зрение — это наша связь с миром. Оно позволяет нам видеть улыбки родных, наслаждаться закатами, читать любимые книги. Но что, если зрение начинает подводить? Для многих людей проблемы со зрением становятся серьезным испытанием, а процесс диагностики и лечения — долгим и дискомфортным.

Национальный госпиталь — одно из главных медицинских учреждений, где помогают сохранить зрение. Здесь работают профессиональные врачи, но их усилия не всегда достаточны без современной аппаратуры.

Компания FOOD DREAM — официальный представитель международного бренда KFC в Кыргызстане — решила помочь врачам и их пациентам. В отделение офтальмологии и экстренной помощи были переданы два важных аппарата: фундус-камера и бесконтактный тонометр. Теперь диагностика глазных заболеваний стала быстрее, точнее и, что особенно важно, комфортнее для пациентов. Раньше исследование глазного дна требовало закапывания капель, расширяющих зрачок. Это занимало около получаса, а после процедуры пациенты весь день испытывали дискомфорт — размытое зрение, светобоязнь. Теперь эта необходимость отпала. Фундус-камера делает снимок за считаные секунды, безболезненно и без дополнительных манипуляций.

Другой аппарат — бесконтактный тонометр — тоже стал настоящим спасением для пациентов. Он измеряет внутриглазное давление всего за пару секунд, не причиняя боли и неудобств. Это особенно важно в экстренных случаях, когда счет идет на минуты.

По словам заведующего отделением микрохирургии глаза № 2 Нацгоспиталя кандидата медицинских наук Нурбека Имакеева, новое оборудование значительно повысило качество диагностики.

«Глаз — один из самых сложных органов. Чтобы поставить точный диагноз, необходимы современные высокоточные аппараты. Раньше приходилось работать на устаревшей технике, но теперь благодаря FOOD DREAM у нас есть приборы, которые делают диагностику быстрее, удобнее и точнее. А значит, пациенты смогут получить помощь вовремя», — сказал Нурбек Имакеев.

«Теперь мы можем выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и сразу начинать лечение. Это особенно важно при тромбозах, кровоизлияниях, окклюзии сосудов. Чем быстрее поставлен диагноз, тем больше шансов сохранить зрение. Мы очень благодарны FOOD DREAM за этот вклад в медицину», — отметила изменения врач-офтальмолог Айсулуу Айжигитова.

Все оборудование было приобретено через компанию Samimed, которая поддержала инициативу и предоставила скидку. Аппараты находятся на гарантийном обслуживании, что обеспечивает их долгосрочную и бесперебойную работу.

Компания FOOD DREAM не впервые помогает медицинским учреждениям. Ее благотворительная деятельность уже принесла пользу многим пациентам, и в будущем она планирует продолжать поддержку здравоохранения.

Каждый день десятки людей приходят в Национальный госпиталь с надеждой сохранить зрение. Теперь благодаря современному оборудованию диагностика стала не только точнее, но и удобнее для самих пациентов.

Если у вас или ваших близких есть проблемы со зрением, не откладывайте визит к врачу. Теперь обследование стало проще, быстрее и безболезненнее!

Видеть мир четко и ясно — бесценно. Позаботьтесь о своем зрении уже сегодня.