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Бизнес

ИП за несколько минут: откройте онлайн в приложении O!Business

O!Bank продолжает развивать цифровые сервисы для предпринимателей.

Теперь в приложении O!Business стала доступна новая функция — регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) онлайн и не выходя из дома. Это быстрый и удобный способ начать бизнес всего за несколько минут.

Пользователям больше не нужно посещать Налоговую службу или собирать бумажные документы — весь процесс проходит удаленно и максимально быстро.

Какие преимущества?

  • без визитов в налоговую — процедура проходит онлайн в приложении;
  • быстро — регистрация занимает всего несколько минут;
  • просто — все в одном приложении: от регистрации ИП до ведения бизнеса;
  • удобно — доступ 24/7 к управлению счетом и отправке платежей без привязки к рабочему графику банка.

Кроме того, после открытия ИП пользователям O!Business доступны и другие выгодные предложения:

  • бесплатные POS-терминалы без комиссии;
  • ККМ бесплатно;
  • овердрафты до 200 тысяч сомов;
  • онлайн-кредиты до 200 тысяч сомов;
  • карта Visa Business с бесплатными переводами на популярные кошельки и банкинги.

Как получить?

  • откройте O!Business → «Стать клиентом» → «Оформить ИП онлайн»;
  • пройдите проверку личности;
  • заполните заявку;
  • подпишите документы онлайн.

С новой функцией от O!Bank начать свое дело стало еще проще!

Скачайте приложение O!Business в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.

ОАО «О!Банк». Подробнее: obank.kg

Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326189/
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