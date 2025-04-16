ИП за несколько минут: откройте онлайн в приложении O!Business

O!Bank продолжает развивать цифровые сервисы для предпринимателей.
Теперь в приложении O!Business стала доступна новая функция — регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) онлайн и не выходя из дома. Это быстрый и удобный способ начать бизнес всего за несколько минут.
Пользователям больше не нужно посещать Налоговую службу или собирать бумажные документы — весь процесс проходит удаленно и максимально быстро.
Какие преимущества?
- без визитов в налоговую — процедура проходит онлайн в приложении;
- быстро — регистрация занимает всего несколько минут;
- просто — все в одном приложении: от регистрации ИП до ведения бизнеса;
- удобно — доступ 24/7 к управлению счетом и отправке платежей без привязки к рабочему графику банка.
Кроме того, после открытия ИП пользователям O!Business доступны и другие выгодные предложения:
- бесплатные POS-терминалы без комиссии;
- ККМ бесплатно;
- овердрафты до 200 тысяч сомов;
- онлайн-кредиты до 200 тысяч сомов;
- карта Visa Business с бесплатными переводами на популярные кошельки и банкинги.
Как получить?
- откройте O!Business → «Стать клиентом» → «Оформить ИП онлайн»;
- пройдите проверку личности;
- заполните заявку;
- подпишите документы онлайн.
С новой функцией от O!Bank начать свое дело стало еще проще!
Скачайте приложение O!Business в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.
ОАО «О!Банк». Подробнее: obank.kg
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