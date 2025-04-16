ИП за несколько минут: откройте онлайн в приложении O!Business

O!Bank продолжает развивать цифровые сервисы для предпринимателей.

Теперь в приложении O!Business стала доступна новая функция — регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) онлайн и не выходя из дома. Это быстрый и удобный способ начать бизнес всего за несколько минут.

Пользователям больше не нужно посещать Налоговую службу или собирать бумажные документы — весь процесс проходит удаленно и максимально быстро.

Какие преимущества?

без визитов в налоговую — процедура проходит онлайн в приложении;

— процедура проходит онлайн в приложении; быстро — регистрация занимает всего несколько минут;

— регистрация занимает всего несколько минут; просто — все в одном приложении: от регистрации ИП до ведения бизнеса;

— все в одном приложении: от регистрации ИП до ведения бизнеса; удобно — доступ 24/7 к управлению счетом и отправке платежей без привязки к рабочему графику банка.

Кроме того, после открытия ИП пользователям O!Business доступны и другие выгодные предложения:

бесплатные POS-терминалы без комиссии;

ККМ бесплатно;

овердрафты до 200 тысяч сомов;

онлайн-кредиты до 200 тысяч сомов;

карта Visa Business с бесплатными переводами на популярные кошельки и банкинги.

Как получить?

откройте O!Business → «Стать клиентом» → «Оформить ИП онлайн»;

пройдите проверку личности;

заполните заявку;

подпишите документы онлайн.

С новой функцией от O!Bank начать свое дело стало еще проще!

Скачайте приложение O!Business в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.

ОАО «О!Банк». Подробнее: obank.kg



Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.

