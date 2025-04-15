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Бизнес

Корни добра: MEGA высаживает будущее в каждом городе

Государственный оператор сотовой связи MEGA вновь доказал, что забота о будущем начинается с простых, но искренних поступков. В рамках своей корпоративной социальной ответственности компания организовала масштабную экоакцию по всей стране — с посадкой деревьев и субботниками, направленными на благоустройство окружающей среды.

Одним из трогательных эпизодов стал визит сотрудников MEGA в специализированную школу-интернат для глухих детей. Здесь, в уютном саду с особенной историей, высажены саженцы фруктовых деревьев — яблонь, абрикосов, вишен и персиков. Почти 100 молодых деревьев украсили территорию, наполняя ее новыми надеждами и ароматом будущих урожаев.

Директор учреждения с теплом вспоминала времена, когда старый сад радовал детей свежими фруктами — из них варили варенье, сушили для компотов, обогащая рацион воспитанников витаминами. Но годы взяли свое, деревья состарились, а на их обновление у школы попросту не хватало средств.

«Для нас это не просто помощь — это знак настоящей поддержки. Благодаря таким акциям, как сегодняшняя, мы чувствуем, что не одни», — поделилась Каныкей Джаманбаева.

Кроме того, представители компании порадовали детей и педагогов сладким угощением — освежающим мороженым.

«Для компании MEGA сегодняшнее мероприятие — это не просто волонтерская акция. Это наш осознанный выбор: быть полезными там, где особенно важны тепло, внимание и добрые дела. Мы сажаем деревья, но на самом деле мы сажаем гораздо больше — веру в то, что добро возвращается», — прокомментировал генеральный директор компании Эльнар Субакожоев, который вместе с коллегами лично посадил деревья, вложив в каждый саженец частичку доброты и заботы.

Пока одни сотрудники высаживали деревья, другие присоединились к волонтерам экологического движения «Час чистоты», наводя порядок в одном из районов Бишкека. Аналогичные мероприятия прошли во всех регионах республики, где региональные команды MEGA провели собственные субботники и организовали посадку саженцев, объединив усилия ради чистоты и уюта в родных городах.

Эта инициатива — яркий пример того, как бизнес может не только предоставлять услуги, но и формировать культуру заботы, ответственности и добросердечия.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326121/
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