«Элдик Банк» запустил проект по кибербезопасности El.Kalkan

«Элдик Банк» запустил одним из ключевых направлений развития на 2025 год проект по кибербезопасности El.Kalkan. Его старт связан с реализацией стратегического вектора развития в направлении клиентоцентричности и повышения уровня надежности и прозрачности, а также обусловлен динамикой увеличения количества случаев мошенничества в секторе на национальном и международном уровнях. По случаю запуска значимого социального проекта как для клиентов банка, так и отрасли в целом совместно с Союзом банков КР проведен брифинг.

Первым компонентом проекта El.Kalkan, реализующимся на базе инновационного проектного офиса банка, стала услуга «Самозапрет на кредит». По словам руководителя проектного офиса Татьяны Шахин, «Элдик Банк» первым в стране пилотирует данный механизм защиты своих клиентов от кредитного мошенничества по случаю запуска нескольких решений по онлайн-кредитованию.

Благодаря инструменту «самозапрет» клиенты банка теперь через мобильное приложение в один клик могут установить запрет на выдачу кредита на свое имя, а позже — на своих детей или родителей. А при необходимости также просто смогут возобновить возможность получения онлайн-кредитов.

Услуга планируется совершенствоваться до нескольких версий на базе обратной связи от клиентов.

«Элдик Банк» вступил в активную фазу цифровой трансформации, и мы понимаем, что, помимо огромных возможностей, цифровизация несет в себе вызовы и риски, — отметил на мероприятии Улан Ногаев, председатель правления «Элдик Банка». — Как надежный партнер государства в реализации цифровой повестки и инноваций, в этом году мы закладываем тренд на внедрение конкретных мер, цифровых продуктов и решений по киберзащите для своих клиентов. Также инициируем внутрибанковские секторальные решения в партнерстве с Союзом банков КР, так как осознаем острую необходимость объединения усилий в новой парадигме развития сектора в целях повышения эффективности защиты наших граждан от кибермошенничества. Саморегуляция и коллаборация финансовых игроков в вопросах кибербезопасности сегодня видятся наиболее эффективным шагом в контексте ситуации роста мошенничества. И мы призываем финансовый сектор объединить ресурсы в рамках вызовов по кибербезопасности. Данный подход даст возможность повышения эффективности и масштабности контрмер для граждан, а также позволит оптимизировать инвестиции. Считаем, что в вопросах кибербезопасности банки не должны быть конкурентами. Репутацию надежности сектора мы можем формировать вместе».

На брифинге Улан Ногаев и президент Союза банков КР Анвар Абдраев призвали представителей финансового сектора рассмотреть старт активного сотрудничества в части обмена данными по открытым стандартам для формирования децентрализованной системы управления рисками в секторе, а также перейти к стадии активной реализации инициатив разработанного концепта по противодействию мошенничеству членами Союза банков КР.

«Элдик Банк» заявил о готовности взять лидерство в части инициатив по обмену данными по самозапретам, а также черным, серым спискам по системе «Антифрод» в рамках второго компонента проекта El.Kalkan.

«В свете активных обсуждений в стране необходимости принятия уже конкретных мер и перехода в фазу активных действий в направлении защиты от мошенничества Союз банков призывает финансовые институты присоединиться к киберинициативе Kalkan для реализации выработанного концепта по антифроду, а также предложенных «Элдик Банком» инициатив по саморегулированию через обмен данными по механизму самозапрета и иным конкретным решениям, — прокомментировал на пресс- конференции Анвар Абдраев. — Мы активно поддерживаем запуск конкретных цифровых решений по кибербезопасности на примере «Элдик Банка». Время переходить от просто информационных предупреждающих граждан кампаний к действиям и решениям со стороны финансового сектора. Площадка Союза банков открыта для совместных инициатив, приглашаем всех желающих и акцентируем внимание наших членов на переходе к активной стадии действий».

Также «Элдик Банк» анонсировал третий компонент проекта — пилотную реализацию системы разведки киберугроз, направленную на минимизацию околобанковских и внешних рисков для клиентов. Система является уникальным международным решением и позволяет выработать план действий для сокращения угрозы мошенничества с личными данными граждан в публичном сегменте интернета, а также в закрытых сетях (Darknet, DeepNet). В рамках пилота, как отметил на пресс-конференции Таалайбек уулу Жоомарт, начальник службы информационной безопасности банка, только за первые дни тестирования выявлено 30 инцидентов, связанных с утечкой сведений с устройств клиентов. Обнаруженные утечки могут быть использованы в схемах социальной инженерии, фрода и кибератак, в том числе с косвенным вовлечением банковских сервисов. Клиентам банка с выявленными случаями утечки с устройств на данный момент предоставлены персонализированные рекомендации по усилению защиты данных и предотвращению дальнейшей компрометации.