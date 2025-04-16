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Бизнес

Инструкция по выживанию в реальности. Почему социология важна именно сегодня

Почему социология важна именно сегодня?

Потому, что она дает нам инструменты видеть, понимать и объяснять мир, в котором мы живем. А завтра она станет еще важнее, потому что будущее требует от нас принятия сложных решений: о технологиях, справедливости, идентичности, устойчивости. Без глубокого понимания общества справиться с этим невозможно.

Что делает социология?

Социология работает и с интервью, и с big data. Она помогает бизнесу понимать своих клиентов, разрабатывать новые продукты и проекты, выстраивать эффективные стратегии. Социология — это про реальность, которую можно исследовать, анализировать и менять.

А что самое захватывающее?

Вы становитесь первооткрывателем. Первым человеком, который получает уникальные знания о том, что происходит в обществе. Вы создаете новое знание — через исследования, статьи, книги, подкасты и документальные фильмы. И это знание может изменить наш мир.

На факультете «Социология» в АУЦА студенты получат не просто знания, а ключ к глобальным возможностям.

Наши выпускники продолжают обучение в магистратуре и докторантуре ведущих зарубежных университетов, строят успешную карьеру в ООН, Всемирном банке, аналитических центрах, НПО, бизнесе и государственных структурах.

Что ждет в программе обучения?

  • Курсы, которые помогут изменить мир, — социальное неравенство, семья и гендер, глобализация и миграция, экономика и политика, асоциальное поведение и многое другое.
  • Навыки будущего — изучение как количественных, так и качественных методов исследований, которые востребованы в аналитике, маркетинге, управлении персоналом и социальных проектах.
  • Работа с современными инструментами — SPSS, MAXQDA и другими программами анализа данных, что делает выпускников конкурентоспособными на международном рынке.

Скидка 100 процентов на обучение предоставляется абитуриентам, набравшим наивысший балл на вступительных экзаменах.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326025/
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