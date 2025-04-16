Инструкция по выживанию в реальности. Почему социология важна именно сегодня

Почему социология важна именно сегодня?Потому, что она дает нам инструменты видеть, понимать и объяснять мир, в котором мы живем. А завтра она станет еще важнее, потому что будущее требует от нас принятия сложных решений: о технологиях, справедливости, идентичности, устойчивости. Без глубокого понимания общества справиться с этим невозможно.
Что делает социология?Социология работает и с интервью, и с big data. Она помогает бизнесу понимать своих клиентов, разрабатывать новые продукты и проекты, выстраивать эффективные стратегии. Социология — это про реальность, которую можно исследовать, анализировать и менять.
А что самое захватывающее?Вы становитесь первооткрывателем. Первым человеком, который получает уникальные знания о том, что происходит в обществе. Вы создаете новое знание — через исследования, статьи, книги, подкасты и документальные фильмы. И это знание может изменить наш мир.
На факультете «Социология» в АУЦА студенты получат не просто знания, а ключ к глобальным возможностям.
Наши выпускники продолжают обучение в магистратуре и докторантуре ведущих зарубежных университетов, строят успешную карьеру в ООН, Всемирном банке, аналитических центрах, НПО, бизнесе и государственных структурах.
Что ждет в программе обучения?
- Курсы, которые помогут изменить мир, — социальное неравенство, семья и гендер, глобализация и миграция, экономика и политика, асоциальное поведение и многое другое.
- Навыки будущего — изучение как количественных, так и качественных методов исследований, которые востребованы в аналитике, маркетинге, управлении персоналом и социальных проектах.
- Работа с современными инструментами — SPSS, MAXQDA и другими программами анализа данных, что делает выпускников конкурентоспособными на международном рынке.
Скидка 100 процентов на обучение предоставляется абитуриентам, набравшим наивысший балл на вступительных экзаменах.
- Телефон для справок: +996 507 318 570 (WhatsApp)
- E-mail: soc@auca.kg
- Бакалавриат по социологии