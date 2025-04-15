«Элдик Банк» совместно с Visa представляют акцию «Подключи интернет-эквайринг и выиграй путешествие в Сингапур» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Вы владелец онлайн-бизнеса и осуществляете продажи через интернет-магазин, мобильное приложение или сайт? Самое время подключить интернет-эквайринг от «Элдик Банка»!

Благодаря сервису можно принимать платежи за товары и услуги прямо на сайте с использованием платежной карты Visa.

В рамках акции вас ждет главный приз: поездка в Сингапур на двоих!

Для участия в акции необходимо подключиться к услуге интернет-эквайринг и набрать максимальное количество транзакций через онлайн-магазин, мобильные приложения или сайт. При этом минимальное количество транзакций должно быть не менее 200, а сумма одной транзакции — не менее 500 сомов.

В акции участвуют:

ИП/юрлица, подключившие услугу в период акции;

ИП/юрлица, которые уже подключены к сервису.

Интернет-эквайринг — технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет. Данный сервис разработан специально для торгово-сервисных предприятий, которые предоставляют услуги через онлайн-магазины посредством мобильных приложений и различных сайтов.

Период акции: с 15 апреля по 1 ноября 2025 года.

Развивайте свой онлайн-бизнес и получайте подарки!

Подробная информация на сайте https://eldik.kg/

Лицензия НБ КР № 033.