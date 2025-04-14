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Бизнес

MEGA дарит подписку «Яндекс Плюс» на 90 дней БЕСПЛАТНО

У абонентов государственного оператора сотовой связи MEGA есть отличная возможность получить подписку «Яндекс Плюс» совершенно БЕСПЛАТНО на целых 90 дней! Это значит, что три месяца можно наслаждаться лучшими развлечениями.

Что вы получаете с подпиской «Яндекс Плюс» от MEGA:

— «Яндекс Go» — скидка 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и «Бизнес». Передвигайтесь по городу с комфортом и экономией!
— «Яндекс Музыка» — миллионы треков, персональные рекомендации и любимые подкасты. Создавайте свое идеальное музыкальное настроение!
— «Кинопоиск» — огромный выбор фильмов и сериалов на любом устройстве. Смотрите в онлайне или загружайте для просмотра офлайн!
— «Яндекс Книги» — доступ к электронным и аудиокнигам. Читайте и слушайте, где бы вы ни находились!

После 90 дней подписка продлевается на стандартных условиях — всего за 179 сомов в месяц (включая налоги).

Как подключить?

Очень просто! Воспользуйтесь приложением MEGA24 или наберите *5550*1# и наслаждайтесь преимуществами подписки уже сегодня!

Не упустите шанс — открывайте мир развлечений без границ с «Яндекс Плюс» от MEGA!    
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325966/
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