«Кыргызтелеком» связал самое маленькое село Кыргызстана со всем миром

ОАО «Кыргызтелеком» продолжает развитие цифровой инфраструктуры в регионах страны. Очередным шагом стало подключение к онлайн-наблюдению самого маленького села Кыргызстана — Кыз-Күйөө, расположенного в Боомском ущелье.







На карте оно занимает всего 2,5 гектара — чуть больше размеров столичной площади Ала-Тоо. Но, несмотря на скромные размеры, в этом уголке живет целая история. Здесь всего около 18 семей, и почти каждый житель так или иначе связан с железной дорогой. Она не просто работа, а часть их жизни, их ритма, их пути.

Это самое маленькое село республики, появившееся относительно недавно. И у него есть своя легенда.

По преданию, когда-то сюда сбежали двое влюбленных — бедный джигит и девушка из знатной семьи. Ее отец был категорически против, но любовь оказалась сильнее. Молодые укрылись среди скал Боомского ущелья, навсегда связав свои судьбы с этим местом. С тех пор село зовется Кыз-Күйөө — «жених и невеста».

Теперь благодаря установке онлайн-камеры любой желающий может увидеть живописные пейзажи Боома и прочувствовать атмосферу этого уютного уголка. Доступ к трансляции открыт через сайт www.kt.kg (раздел «Онлайн-камеры») и IPTV «Кыргызтелеком».













«Проект реализован с целью поддержки туристического потенциала и повышения удобства для автомобилистов. Камера позволяет в реальном времени отслеживать погодные условия и дорожную обстановку», — отметил директор Кеминского филиала ОАО «Кыргызтелеком» Эсенгелди Кыдырбаев.

Также он добавил, что владельцы дома, на котором установлено оборудование, очень рады и гордятся своей причастностью к проекту.

Все монтажные работы выполнены под руководством ведущего инженера Кеминского филиала Сергея Казымова, посвятившего почти 33 года своей жизни работе в ОАО «Кыргызтелеком». На данный

момент по всей стране действует уже 21 онлайн-камера, установленная в живописных локациях. Они служат как туристам, так и жителям республики — для удобства, вдохновения и любви к родной земле.