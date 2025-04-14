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Бизнес

Около 4 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025

13 апреля в Бишкеке прошел традиционный весенний полумарафон Bakai Bank Jaz Demi 2025, собравший около 4 тысяч участников из разных регионов Кыргызстана и даже из стран ближнего зарубежья. Забег стал одним из самых масштабных спортивных мероприятий года.

Мероприятие организовано компанией Nomad Sport. Титульным партнером полумарафона седьмой год подряд выступил Bakai Bank. Он масштабно поддерживает развитие массового спорта в стране, пропагандируя здоровый образ жизни и активное гражданское участие.

Участникам предложено три дистанции: 5, 10 и 21,1 километра. Для детей от 3 до 13 лет организован специальный забег Kid’s Run.

В рамках мероприятия Bakai Bank открыл интерактивную зону, в которой участники могли:

       • оформить бесплатно банковскую карту и активировать Pay-стикеры;

       • получить консультацию специалистов;

       • протестировать первый в КР картомат с искусственным интеллектом, позволяющий мгновенно и бесплатно получить карту;

       • сделать памятные фото в фотозоне и фотобудке с искусственным интеллектом;

       • поучаствовать в розыгрыше призов у колеса фортуны.

По итогам соревнований 32 участника, показавшие лучшие результаты в своих категориях, награждены памятными подарками от Bakai Bank.

— Мы очень ценим, что вы разделяете с нами ценности здоровья, активности и стремления к новым вершинам, — отметила в своем выступлении председатель правления ОАО «Бакай Банк» Умут Абакирова.  Bakai Bank гордится тем, что вот уже седьмой год подряд поддерживает Jaz Demi и вносит вклад в развитие спортивной культуры в стране.

Bakai Bank активно поддерживает проекты, направленные на развитие физической культуры и спорта в республике, и считает важным быть не просто финансовой организацией, а партнером активного будущего населения.

Более 150 представителей команды Bakai Bank вышли на старт в этот день, демонстрируя личным примером причастность к корпоративной жизни, приверженность здоровому образу жизни и высокую социальную ответственность.

Полумарафон Bakai Bank Jaz Demi 2025 объединил тысячи единомышленников и стал ярким событием, нацеленным на популяризацию здорового образа жизни и укрепление спортивного духа в обществе.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325932/
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