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Бизнес

ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») продолжает добрую традицию участия в международной инициативе Global Money Week, направленной на повышение финансовой грамотности молодежи и развитие ответственного отношения к деньгам с раннего возраста.

В этом году в рамках GMW 2025 ЗАО «МПЦ» организовало особенное мероприятие — экскурсию в нумизматический музей Национального банка Кыргызской Республики для воспитанников общественного фонда «Спорт без преград», объединяющего детей с особыми образовательными потребностями.

Поддержка инклюзивных проектов — важная часть стратегии корпоративной социальной ответственности ЗАО «МПЦ». Развитие финансовой грамотности должно быть доступно каждому ребенку, независимо от его особенностей и возможностей.

«Межбанковский Процессинговый Центр» искренне благодарит Национальный банк КР за поддержку данной инициативы и радушный прием. Благодаря сотрудникам музея ребята не только познакомились с историей денег и редкими экспонатами, но и приняли участие в увлекательной викторине, активно отвечали на вопросы и делились своими впечатлениями.

Экскурсия прошла в теплой и дружелюбной атмосфере.

В завершение мероприятия участники получили памятные сувениры в знак поощрения их любознательности и эрудиции. Такие встречи помогают ребятам расширять кругозор, получать новые знания и позитивные эмоции.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325725/
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