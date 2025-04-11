14:56
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Бизнес

Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в You Tube

В новом выпуске «Осторожно: Собчак» Ксения Собчак рассказала о деятельности клиники Назаралиева, а также показала красивые кадры Кыргызстана с высоты птичьего полета.

Героиня выпуска — Карина Мельничук, бывшая супруга недавно скончавшегося от наркотической зависимости известного российского музыканта и блогера Паши Техника (Павел Ивлев). Карина делится откровенными деталями их совместной жизни, борьбы Паши с зависимостью и трагических событий, предшествовавших его смерти.

За сутки выпуск набрал более 2,5 миллиона просмотров, став одним из самых обсуждаемых видео на российском YouTube.

Примечательно, что из всех наркологических клиник России и стран СНГ Собчак выбрала именно Медицинский Центр Назаралиева (МЦН) в Кыргызстане — и это говорит само за себя.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325676/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Манифест новой эпохи
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Популярные новости
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный турнир по&nbsp;боксу среди профессионалов В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
Бизнес
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;You Tube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в You Tube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
11 апреля, пятница
14:33
Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в You Tube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем...
14:31
В ЖК просят Соцфонд разработать отдельную пенсионную политику для фермеров
14:09
Новый гимн: из-за отсутствия подходящего варианта объявят новый конкурс
14:07
Минобразования обещает сократить отчетность для учителей
14:06
В Балыкчи отремонтируют железную дорогу до пляжа