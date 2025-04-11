В новом выпуске «Осторожно: Собчак» Ксения Собчак рассказала о деятельности клиники Назаралиева, а также показала красивые кадры Кыргызстана с высоты птичьего полета.

Героиня выпуска — Карина Мельничук, бывшая супруга недавно скончавшегося от наркотической зависимости известного российского музыканта и блогера Паши Техника (Павел Ивлев). Карина делится откровенными деталями их совместной жизни, борьбы Паши с зависимостью и трагических событий, предшествовавших его смерти.

За сутки выпуск набрал более 2,5 миллиона просмотров, став одним из самых обсуждаемых видео на российском YouTube.

Примечательно, что из всех наркологических клиник России и стран СНГ Собчак выбрала именно Медицинский Центр Назаралиева (МЦН) в Кыргызстане — и это говорит само за себя.