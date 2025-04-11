Больше, чем связь: все лучшее любимым

Что делает семью крепче? Внимание, поддержка и возможность быть рядом — даже на расстоянии. Мобильный оператор О! создал удобное семейное решение, чтобы у тех, кого вы любите, все было только самое лучшее, топовое и безлимитное.

Соберите родных в одну группу «Семья Премиум» и будьте на связи друг с другом без забот. Уже подключившиеся рассказывают, что раньше тратили в два раза больше, оплачивая все по отдельности. А теперь у всех полный безлимит, и оплата за все идет только с одного номера. Без лишней суеты и напоминаний: один раз оплатили, и все довольны. Никто не бегает пополнять баланс, не жалуется, что закончился интернет и не считает гигабайты.

Преимущества тарифа «Семья Премиум»:

Безлимитный мобильный интернет и связь: каждый член семьи получает неограниченный доступ к интернету, звонкам и SMS, а также 100 минут для звонков на другие мобильные сети Кыргызстана.​

Домашний интернет от Saima: скорость до 500 мегабит в секунду обеспечивает комфортный онлайн-досуг для всей семьи.​

Развлечения для всех: более 200 ТВ-каналов и доступ к пяти онлайн-кинотеатрам (Etnomedia, Start, Premier, Wink, О!Кино) позволят каждому найти что-то по душе.​

Единый платеж: оплата за всех членов семьи производится с одного номера, что упрощает контроль расходов.​

В дополнение вы бесплатно получаете современное оборудование: мощный гигабитный Wi-Fi-роутер и ТВ-приставку для просмотра контента в высоком качестве на различных устройствах.​

Каждый вечер вам обеспечен просмотр сериалов, фильмов, спорта и мультиков без заморочек и, самое главное, без рекламы.

В общем это когда и удобно, и выгодно, и всем всего хватает. А семейный бюджет говорит: «Спасибо!»

Подключиться и управлять тарифом можно через приложение «Мой О!».

Базовый комплект включает три номера + домашний интернет и стоит почти вдвое дешевле, чем по отдельности: всего 1 тысяча 990 сомов за 30 дней.

При необходимости семейную группу можно расширить и добавить больше дополнительных номеров в приложении «Мой О!». Тариф доступен для новых и действующих абонентов О!. Подключиться легко в приложении «Мой О!» или в O!Store. Проверить доступность интернета Saima по вашему адресу тоже можно прямо в приложении. Подробнее — на o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.