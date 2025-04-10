Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки

Крупнейшая сеть магазинов по продаже электроники O!Store в этом году отмечает свой девятый день рождения и дарит подарки на официальной страничке в Instagram @ostore.kg в конкурсе, который проходит со 2 по 22 апреля 2025 года. Присоединяйтесь!

Что изменилось за девять лет?

За это время O!Store прошел путь от обычных точек обслуживания абонентов мобильной связи до современных центров цифровых услуг. Здесь вы можете:

подключить мобильную связь и интернет О!;

подключить проводной интернет Saima;

оформить банковскую карту O!Bank;

выгодно приобрести смартфоны мировых брендов, роутеры, винглы, аксессуары для мобильных устройств: кабели, переходники, адаптеры, акустические колонки и наушники, модные рюкзаки и сумки-бананки, портативные зарядки, устройства для системы «Умный дом» и многое другое;

оформить крупную покупку в рассрочку через O!Bank, чтобы было удобнее оплачивать частями.

Даже при том, что сегодня многие услуги можно получить онлайн не выходя из дома в суперприложении «Мой О!», O!Store остается главным проводником в экосистему О!.

Все, что нужно, — в одном месте. Там, где удобно вам

Раньше, чтобы заменить SIM-карту или разобраться с тарифами, приходилось специально ехать в центр города. А если живешь в небольшом поселке — вообще, проблема. Уже давно все по-другому: O!Store есть не только в каждом крупном городе Кыргызстана, но и в небольших поселках. Вся сеть насчитывает более 110 филиалов.

Почему это круто?

Самое главное — экономия времени. Не нужно искать, куда поехать, — O!Store точно где-то рядом. Включаешь геолокацию, открываешь приложение «Мой О!», заходишь в Карту офисов и терминалов, и она показывает ближайший к тебе филиал.

Здесь ценят людей

O!Store — это не просто сеть магазинов, а еще и рабочие места для местных жителей. За девять лет O!Store помог сотням специалистов найти дело, которым они гордятся. А главное — здесь всегда встречают с вниманием и готовы помочь, потому что хорошее настроение и забота о клиентах — это не просто правило, а стиль работы.

O!Store меняется, становится удобнее, ближе и полезнее. Это не просто магазины — это ваш гид в цифровой мир, который всегда рядом.

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