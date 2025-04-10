17:14
USD 87.39
EUR 96.36
RUB 1.01
Бизнес

Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа

ОсОО «Газпром Кыргызстан» представило новые мобильное приложение и сайт для удобного и доступного пользования и оплаты комплекса цифровых услуг.

С помощью приложения клиенты могут подавать заявки на услуги компании, отправлять показания счетчика, платить за газ онлайн, получать актуальные новости и консультироваться с операторами. Кроме того, приложение сохраняет историю показаний и платежей и рассчитывает аналитику потребления газа за определенный период.

Главные преимущества приложения — повышение прозрачности учета потребленного газа, точность расчетов и экономия времени. Оно помогает снизить нагрузку на центры обслуживания, обеспечивая клиентам комфортное использование по всей стране.

Компания планирует запустить программу взаимодействия с государственными сервисами и подключить «Тундук», данные из которого будут отображаться в мобильном приложении.

«За последние несколько лет значительно ускорился поток новых цифровых технологий, не отстает и государственная политика. Мы видим, что Кыргызстан развивается в этом направлении очень быстро. «Газпром Кыргызстан» был одним из первых, кто запустил мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг в 2020 году», — отметил Арзымат Алдаяров, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Прошло уже пять лет, технологии развиваются, поэтому мы решили обновить наше мобильное приложение.

Арзымат Алдаяров

Совместно с приложением разработан новый сайт, который также обладает всем функционалом от оплаты услуг, подачи заявок, передачи показаний и до коммуникации с оператором. Благодаря «личному кабинету» вся информация из приложения на телефоне отображается и на сайте.

«Важно отметить, что и наш сайт, и мобильное приложение разработаны с использованием новейших технологий и с интеграцией всех платежных и мобильных сервисов. Приложение мы оптимизировали так, что оно не запрашивает много информации и много данных и достаточно быстро работает», — добавил Арзымат Алдаяров.

компании
Фото компании. Обновленный сайт «Газпром Кыргызстан»

Онлайн-платформы разработаны с учетом современных требований к кибербезопасности и гарантируют надежность всех операций. Применение передовых технологий позволяет ОсОО «Газпром Кыргызстан» предлагать клиентам цифровые решения, соответствующие мировым стандартам качества и защиты данных.

Приложение уже доступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store.

Вы также можете скачать приложение, просканировав QR-код. Нажмите «пропустить рекламу», и система сразу перенаправит вас на App Store или Google Play.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325563/
просмотров: 644
Версия для печати
Материалы по теме
В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов
Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 миллиарда сомов за 2024 год
«Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
В Бишкеке завершился фестиваль «Факел». Среди лауреатов и кыргызстанцы
В Бишкеке проходит фестиваль художественной самодеятельности «Факел»
Комментарий службы «Бишкекгаз» в связи с поступающими заявлениями горожан
В Майлуу-Суу и Кочкор-Ате начнут добывать природный газ
Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Сколько стоит подключить частный дом к газу и что влияет на окончательную сумму
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный турнир по&nbsp;боксу среди профессионалов В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; бесплатно и&nbsp;удобно! Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!
Весеннее обновление: сеть&nbsp;О! стала еще мощнее по&nbsp;всему Кыргызстану Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
10 апреля, четверг
16:38
Ликвидируйте фабрику троллей, а потом беритесь за граждан — Дастан Бекешев Ликвидируйте фабрику троллей, а потом беритесь за гражд...
16:32
В Кыргызстане закупочную цену на молоко установят по уровню жирности
16:21
США и Россия провели еще один обмен заключенными
16:20
Жогорку Кенеш одобрил кандидатов в Верховный суд и аудиторы Счетной палаты
16:16
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки