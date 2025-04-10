Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа

ОсОО «Газпром Кыргызстан» представило новые мобильное приложение и сайт для удобного и доступного пользования и оплаты комплекса цифровых услуг.

С помощью приложения клиенты могут подавать заявки на услуги компании, отправлять показания счетчика, платить за газ онлайн, получать актуальные новости и консультироваться с операторами. Кроме того, приложение сохраняет историю показаний и платежей и рассчитывает аналитику потребления газа за определенный период.

Главные преимущества приложения — повышение прозрачности учета потребленного газа, точность расчетов и экономия времени. Оно помогает снизить нагрузку на центры обслуживания, обеспечивая клиентам комфортное использование по всей стране.

Компания планирует запустить программу взаимодействия с государственными сервисами и подключить «Тундук», данные из которого будут отображаться в мобильном приложении.

«За последние несколько лет значительно ускорился поток новых цифровых технологий, не отстает и государственная политика. Мы видим, что Кыргызстан развивается в этом направлении очень быстро. «Газпром Кыргызстан» был одним из первых, кто запустил мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг в 2020 году», — отметил Арзымат Алдаяров, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Прошло уже пять лет, технологии развиваются, поэтому мы решили обновить наше мобильное приложение. Арзымат Алдаяров

Совместно с приложением разработан новый сайт, который также обладает всем функционалом от оплаты услуг, подачи заявок, передачи показаний и до коммуникации с оператором. Благодаря «личному кабинету» вся информация из приложения на телефоне отображается и на сайте.

«Важно отметить, что и наш сайт, и мобильное приложение разработаны с использованием новейших технологий и с интеграцией всех платежных и мобильных сервисов. Приложение мы оптимизировали так, что оно не запрашивает много информации и много данных и достаточно быстро работает», — добавил Арзымат Алдаяров.

Фото компании. Обновленный сайт «Газпром Кыргызстан»

Онлайн-платформы разработаны с учетом современных требований к кибербезопасности и гарантируют надежность всех операций. Применение передовых технологий позволяет ОсОО «Газпром Кыргызстан» предлагать клиентам цифровые решения, соответствующие мировым стандартам качества и защиты данных.

Приложение уже доступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store.

Вы также можете скачать приложение, просканировав QR-код. Нажмите «пропустить рекламу», и система сразу перенаправит вас на App Store или Google Play.