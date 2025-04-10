С 1 июля 2025 года владельцы автотранспортных средств будут штрафоваться за отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Не откладывайте оформление на последний момент — позаботьтесь о защите уже сейчас, быстро и удобно через приложение MegaPay.

Оформить обязательную автостраховку (ОСАГО) можно прямо в приложении, и при этом получить кешбэк 15 процентов в виде бонусов — в зависимости от выбранной страховой компании! Особенно выгодные условия действуют при оформлении через страховую компанию «САКБОЛ», но доступны и другие надежные партнеры:

ОАО «Государственная страховая организация»;

ЗАО «НСК»;

ЗАО «Алма-Иншуренс»;

ЗАО «А Плюс»;

ЗАО «Дордой Страхование»;

ЗАО СК «АЮ Гарант»;

ЗАО «Бакай Иншуренс».

Как оформить ОСАГО в MegaPay?

Скачайте или обновите приложение (доступно в App Store и Google Play). Откройте раздел «Сервисы» → «Страхование». По ИНН автоматически подтянутся все транспортные средства, зарегистрированные на вас. Выберите авто и страховую компанию. Ознакомьтесь с условиями, укажите данные по водителям и сроку действия полиса. Сумма рассчитается автоматически, просто подтвердите платеж — и все готово!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.