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Бизнес

Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее

С 1 июля 2025 года владельцы автотранспортных средств будут штрафоваться за отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Не откладывайте оформление на последний момент — позаботьтесь о защите уже сейчас, быстро и удобно через приложение MegaPay.

Оформить обязательную автостраховку (ОСАГО) можно прямо в приложении, и при этом получить кешбэк 15 процентов в виде бонусов — в зависимости от выбранной страховой компании! Особенно выгодные условия действуют при оформлении через страховую компанию «САКБОЛ», но доступны и другие надежные партнеры:

  • ОАО «Государственная страховая организация»;
  • ЗАО «НСК»;
  • ЗАО «Алма-Иншуренс»;
  • ЗАО «А Плюс»;
  • ЗАО «Дордой Страхование»;
  • ЗАО СК «АЮ Гарант»;
  • ЗАО «Бакай Иншуренс».

Как оформить ОСАГО в MegaPay?

  1. Скачайте или обновите приложение (доступно в App Store и Google Play).
  2. Откройте раздел «Сервисы» → «Страхование».
  3. По ИНН автоматически подтянутся все транспортные средства, зарегистрированные на вас.
  4. Выберите авто и страховую компанию.
  5. Ознакомьтесь с условиями, укажите данные по водителям и сроку действия полиса.
  6. Сумма рассчитается автоматически, просто подтвердите платеж — и все готово!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325558/
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