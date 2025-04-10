С 1 июля 2025 года владельцы автотранспортных средств будут штрафоваться за отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Не откладывайте оформление на последний момент — позаботьтесь о защите уже сейчас, быстро и удобно через приложение MegaPay.
Оформить обязательную автостраховку (ОСАГО) можно прямо в приложении, и при этом получить кешбэк 15 процентов в виде бонусов — в зависимости от выбранной страховой компании! Особенно выгодные условия действуют при оформлении через страховую компанию «САКБОЛ», но доступны и другие надежные партнеры:
- ОАО «Государственная страховая организация»;
- ЗАО «НСК»;
- ЗАО «Алма-Иншуренс»;
- ЗАО «А Плюс»;
- ЗАО «Дордой Страхование»;
- ЗАО СК «АЮ Гарант»;
- ЗАО «Бакай Иншуренс».
Как оформить ОСАГО в MegaPay?
- Скачайте или обновите приложение (доступно в App Store и Google Play).
- Откройте раздел «Сервисы» → «Страхование».
- По ИНН автоматически подтянутся все транспортные средства, зарегистрированные на вас.
- Выберите авто и страховую компанию.
- Ознакомьтесь с условиями, укажите данные по водителям и сроку действия полиса.
- Сумма рассчитается автоматически, просто подтвердите платеж — и все готово!
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.