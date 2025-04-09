ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов

ЗАО «МПЦ» традиционно принимает участие в международной инициативе Global Money Week — глобальной образовательной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности молодежи. В 2025 году компания вновь присоединилась к движению, организовав гостевую лекцию для студентов второго курса Инновационного колледжа Американского университета в Центральной Азии (АУЦА).

Спикером встречи выступила Эрдиана Эрмекова — заместитель начальника отдела по управлению проектами ЗАО «МПЦ». Она рассказала студентам о современных финансовых технологиях, цифровых инструментах, активно применяемых в стране, и о практической реализации Fintech-проектов.

Теоретическая часть лекции дополнена примерами из реальных проектов компании. Студенты с интересом включились в обсуждение, активно задавали вопросы и работали в командах над предложенными кейсами. Практическая часть мероприятия дала участникам возможность попробовать себя в роли разработчиков собственных решений.

Лекция ЗАО «МПЦ» стала первым мероприятием в серии активностей, которые компания проводит в рамках Global Money Week 2025. В течение недели для молодежи запланированы и другие активности, посвященные вопросам финансовой безопасности и цифровых платежей.

«Мы рады быть частью глобального движения Global Money Week и делиться знаниями с молодежью, ведь именно это поколение будет определять будущее экономики и цифрового пространства Кыргызстана», — отметили в ЗАО «МПЦ».

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.