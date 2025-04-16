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Бизнес

KICB поддерживает женщин-предпринимателей

В 2025 году празднуется 100-летие женского движения в Кыргызстане. Женщины всегда играли ключевую роль в образовательном, культурном и экономическом развитии страны.

Сегодня женщины демонстрируют высокую активность в предпринимательстве, создают рабочие места, внедряют инновации, укрепляя экономику республики.

KICB с радостью принимает участие в поддержке женщин-предпринимателей со дня своего основания. А в 2021-м совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) реализует программу «Мыкты Айым», которая включает в себя кредиты на выгодных условиях, банковские продукты, такие как депозиты и банковские карты на особых условиях, и обучение женщин-предпринимателей по различным темам, направленное на развитие бизнеса и повышение конкурентоспособности.

В рамках стратегии поддержки женского предпринимательства состоялось мероприятие «Наставничество: ключ к росту бизнеса», организованное ЕБРР и ОО «Фонд развития предпринимательства среди женщин» SheStarts для продвижения онлайн-платформы MicroMentor — экосистемы, объединяющей более 400 тысяч наставников и предпринимателей из 179 государств мира. Участниками встречи были Торгово-промышленная палата, представители ассоциаций HoReCa, электронной коммерции, легкой промышленности, объединения предпринимателей, представительницы бизнеса и другие.

Представители KICB рассказали об инструментах поддержки женщин-предпринимателей через финансирование и ноу-хау. На встрече проведена презентация онлайн-платформы MicroMentor.

«Поддержка женщин в бизнесе — это не просто вопрос равенства, а шаг к устойчивому экономическому развитию. Это приоритетное направление развития в банке. В рамках программы «Мыкты Айым» женщины-предприниматели могут получить не только финансовую поддержку на льготных условиях, но и доступ к обучению и консультациям.

Банк гордится тем, что именно KICB одним из первых в Кыргызстане принял участие в программе ЕБРР «Женщины в бизнесе».

Он продолжает внедрять инновационные решения и активно работать над тем, чтобы поддерживать женщин-предпринимателей страны, помогая им достигать новых высот на пути к успеху», — отметили члены правления KICB.

https://kicb.net/

Лицензия НБ КР 046.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325444/
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