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Бизнес

Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!

Добро пожаловать в будущее мобильных технологий с MEGA! Подключи eSIM абсолютно БЕСПЛАТНО — и забудь о физических SIM-картах навсегда!

Что такое eSIM?

Это встроенная в смартфон цифровая SIM-карта, которая позволяет мгновенно активировать мобильную связь без необходимости вставлять физический чип. Особенно удобно для современных устройств, где слот для SIM-карт просто отсутствует.

Почему стоит выбрать eSIM от MEGA:

Простота подключения — достаточно всего лишь отсканировать QR-код в ближайшем офисе MEGA.
Быстрота и удобство — никаких лишних движений: не нужно открывать корпус телефона и переставлять SIM-карты.
Гибкость в управлении — подключай несколько eSIM и переключайся между номерами одним нажатием прямо в меню смартфона.
Надежность и безопасность — цифровую SIM невозможно потерять, повредить или забыть дома. Она всегда с тобой.
Экологичность — меньше пластика, больше заботы об окружающей среде.

Как получить eSIM в приложении Mega24:

— обновите MEGA24 или загрузите его в App Store или Google Play;
— нажмите на кнопку «Оформить eSIM» и выберите номер;
— далее выберите тарифный план;
— следующий шаг — это процесс прохождения персонификации;
— после успешного прохождения персонификации необходимо в течение часа пополнить баланс на сумму, равную абонентской плате выбранного тарифного плана;
— далее вы получите на электронную почту QR-код c договором о предоставлении услуг связи. Также есть возможность скачивания QR-кода для установки eSIM на устройство.

С MEGA ты получаешь не просто связь — ты получаешь комфорт и передовые технологии.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325442/
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