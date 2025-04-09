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Бизнес

Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке

В Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова (КГТУ) состоялось торжественное открытие Академии отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). Этот образовательно-исследовательский центр, созданный при поддержке LG Electronics (LG), станет важной площадкой для подготовки квалифицированных специалистов в сфере климатических технологий, энергоэффективных решений и инженерных систем.

С приветственной речью выступили начальник управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики Айнура Исраилова, представитель Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кван Чжэ (Kim Kwang Jae), президент LG Electronics в Центральной Азии Хак-хен Ким (Hak-hyon Kim), ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев, а также основатель ОсОО Poly Technology Жапар Усенов.

Академия, созданная на базе кафедры теплогазоснабжения и вентиляции КГТУ, предлагает студентам возможность изучать передовые климатические технологии в условиях, приближенных к реальной практике.

Центр оснащен современными HVAC-системами LG, что позволяет совмещать теорию с работой на реальном оборудовании. На данный момент обучение прошли уже 30 студентов, а в ближайшее время планируется подготовить еще 200.

«Открытие HVAC-академии — это важный шаг в развитии инженерного образования в Кыргызской Республике. Мы гордимся тем, что теперь студенты смогут не только получать теоретические знания, но и практиковаться на передовых решениях LG. Реализация этого проекта стала возможной благодаря партнерству с университетом и компанией Poly Technology, и мы выражаем искреннюю благодарность за их вклад и сотрудничество», — подчеркнул Хак-хен Ким, президент LG Electronics в Центральной Азии.

Наша компания всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие технологий и подготовку новых профессионалов.

Хак-хен Ким

В ходе учебного процесса студенты получат прикладные навыки работы с инновационными системами HVAC, изучат программное обеспечение LG, а также смогут познакомиться с уже реализованными проектами предприятия. В рамках курса они смогут работать с высокотехнологичным оборудованием, что сделает их востребованными на рынке труда.

«HVAC-академия открывает новые возможности для студентов — учиться на самом современном оборудовании и осваивать международные стандарты проектирования в совместимом формате BIM. Она станет прочным фундаментом для подготовки инженерных кадров нового поколения нашей страны», —отметил Жапар Усенов, учредитель OсОО Poly Technology.

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Открытие академии стало важным событием для университета и частью масштабной инициативы LG по поддержке образования в Центральной Азии. В рамках мероприятия прошла лекция о философии LG Life’s Good, где приняли участие 150 студентов и партнеров. В завершение церемонии участники посетили академию, где познакомились с оборудованием и возможностями учебного центра.

В поддержку студентов LG передала в библиотеку вуза книги LG Brave Optimists, призванные вдохновлять молодежь на достижение новых высот в профессиональном и личностном развитии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325388/
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