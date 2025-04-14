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Бизнес

KICB с партнерами высадили 1 тысячу 800 саженцев

В рамках ежегодной экологической инициативы Green Foundation KICB совместно с фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» и Организацией Ага Хана по развитию провел грандиозное мероприятие — посадку деревьев и кустарников на территории 12 образовательных учреждений в городе Бишкеке и Чуйской области: СОШ № 25, СОШ № 40, ДОО № 21, ДОО № 24, ДОО № 29, ДОО № 27, школа-гимназия № 1 имени Ч.Айтматова, школа № 3, Чуйская школа-интернат, Кенбулунская школы имени Лайлиева, СОШ имени К.Табалдинова, СОШ имени Ленина в селе Гидростроитель.

Было высажено 1 тысяча 813 саженцев деревьев и кустарников, адаптированных к климату региона, благотворно влияющих на здоровье детей и качество воздуха: береза, ива, каштан, вяз, гибискус, сирень, бирючина, груша, яблоня, смородина, клен. С момента запуска инициативы Green Foundation с 2012 года общее количество высаженных саженцев превысило 20 тысяч 500.

Уникальность инициативы Green Foundation в том, что каждый год саженцы высаживаются исключительно на территории школ и детских садов. Это не случайно — именно в образовательной среде закладываются основы ответственного отношения к природе.

Создавая для детей комфортную, зеленую и чистую атмосферу, мы не только улучшаем условия для обучения и развития, но и формируем у них экологическое мышление и культуру заботы об окружающей среде с самого раннего возраста. Это важный вклад в устойчивое будущее Кыргызстана.

«Сегодня одной из самых важных проблем в мире является экология. Ответственность за ее решение лежит не только на гражданах, но и на бизнесе, общественных и других институтах. Многие компании стремятся развивать бизнес, внедряя устойчивые подходы, минимизируя вред окружающей среде. KICB одним из первых в Кыргызстане внедрил в свою стратегию корпоративную социальную ответственность и принципы ESG, рассматривая их как ключевое направление своей деятельности. С самого основания банк поддерживает экологические инициативы, финансирует проекты по энергосбережению и оказывает поддержку социально уязвимым группам населения. Мы хотим, чтобы все поколения кыргызстанцев имели возможность жить в экологически чистой стране и видеть всю красоту и биоразнообразие нашей природы», — отметил председатель правления KICB господин Али Ариф на церемонии посадки саженцев.

Фонд Green Foundation является некоммерческой инициативой, реализуемой с 2012 года, целью которой является озеленение школ и детских садов в Бишкеке и других городах Кыргызстана, а также экологическое просвещение детей, формирование у них знаний и ценностей бережного отношения к окружающей среде.

Справка:

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) был создан в 2001 году. Уставный капитал — $23 миллиона. Банк имеет 57 отделений по всей республике, предоставляющих полный спектр банковских услуг. Является официальным партнером Citibank в Кыргызстане.

https://kicb.net/
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325357/
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