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Бизнес

В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов

16-17 мая в Бишкеке во Дворце спорта пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов. Об этом сообщил президент Лиги профессионального бокса «Кыргыз боксу» Шайлообек Атазов.

Отмечается, что в соревновании примут участие лучшие боксеры-профессионалы Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России, Венгрии, Монголии и стран Африки. Проводится спортивное мероприятие по международным правилам, утвержденным всемирной боксерской организацией WBC.

Организатором международного турнира выступила Лига профессионального бокса «Кыргыз боксу», созданная в 2023 году.

По инициативе «Кыргыз боксу» совместно с федерацией профессионального бокса Казахстана под эгидой «Турксой» и WBC в 2024 году впервые было проведено ежегодное международное соревнование по боксу среди юношей. Кыргызстанцы на этом соревновании завоевали золотую медаль.

Представители Лиги профессионального бокса «Кыргыз боксу» отмечают, что ставят перед собой задачу популяризировать бокс, подчеркивая, что любители этого вида спорты должны применять свои навыки только в благородных целях и в интересах родины.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/325204/
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