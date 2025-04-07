В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов

Компания «Газпром Кыргызстан» успешно реализует масштабный проект по газификации села Новопокровка Чуйской области. Подключение к природному газу осуществляется поэтапно, на сегодня почти 2 тысячи домовладений уже пользуются голубым топливом.

Местные жители давно ждали газификации. Теперь они имеют доступ к природному газу, что значительно улучшит их качество жизни.

Адина Ниязалиева, жительница села Новопокровка: «Экологическая ситуация у нас в селе не лучшая. Многие топят свои дома углем, отходами швейного производства и другим мусором. Но теперь, я думаю, будут активно переходить на газ. Наша семья подключилась к нему одной из первых на нашей улице. Газ — это не только экологически чистое топливо. Если установить современный котел, то отапливаться им будет намного дешевле, чем углем и дровами».

Проект по газификации Новопокровки идет полным ходом. На четырех больших участках работы полностью завершены. Протянуто почти 64 километра газопроводов. Помимо этого, проложено более 18,5 километра газопроводов среднего давления.

Согласно плану газификации, общая протяженность газопроводов в Новопокровке составит 144 километра. Доступ к газу получат более 7 тысяч домовладений.

Мурта Сулайманов, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «Газификация Новопокровки началась в 2024 году. Местные жители восприняли это с большой радостью. Многие уже подключились к газу, а в тех кварталах, до которых мы еще не добрались, с нетерпением ждут этой возможности. Общая протяженность газопроводов в этом селе составит 144 километра. Доступ к газу получат более 7 тысяч домовладений».

Газификация не только обеспечивает население надежным и бесперебойным источником топлива, но и способствует улучшению экологической ситуации. Переход на природный газ значительно снижает выбросы вредных веществ в атмосферу по сравнению с другими видами топлива (такими как уголь и дрова). Это повышает качество воздуха и создает более комфортные условия для жизни.

Адилет Асанбеков, заместитель главы айыл окмоту Жайылма: «Жители Новопокровки ждали газ с нетерпением. Сейчас все активно подключают свои дома к голубому топливу. Газификация одного из крупнейших сел нашего района, Новопокровки, — это значимый шаг в развитии нашей инфраструктуры, улучшении качества жизни и комфорта для всех жителей. Здесь проживают порядка 25 тысяч человек, уверен, быт местных жителей станет комфортнее».

Подача газа в новые районы проводится в соответствии с генеральной схемой газификации республики и инвестиционной программой ОсОО «Газпром Кыргызстан». Начиная с 2014 года, компания построила более 1,4 тысячи километров газораспределительных сетей для подачи голубого топлива в 54 населенных пунктах. В результате доступ к газу получили почти 300 тысяч человек, а объемы его потребления выросли в 2,5 раза.