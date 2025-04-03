ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке

Ежегодно примерно 6 тысяч кыргызстанцев узнают, что у них рак. Однако это не приговор, уверяют медики. Недуг успешно лечат, главное — узнать о диагнозе как можно раньше и обращаться к традиционной медицине.

Компания ASMER Medical, помимо организации лечения кыргызстанцев за границей в ведущих клиниках, регулярно предоставляет возможность пациентам проконсультироваться с зарубежными докторами, не выезжая из страны.

За 2025 год такой ценный шанс получить рекомендации от специалистов международного уровня пациентам выпал уже дважды — в январе и марте.

Так, 20 и 21 марта в бишкекском офисе ASMER Medical прошли консультации ведущих врачей из Hisar Intercontinental Hospital (Турция) — онколога Мустафы Солака и гематолога Шебнем Измир Гюнер. Они проконсультировали постоянных и новых пациентов ASMER Medical, а также сделали необходимые назначения, благодаря чему некоторым онкобольным не придется лететь в Турцию.

За годы своей практики профессор Шебнем Измир Гюнер провела около 1,3 тысячи аутологичных и аллогенных пересадок костного мозга.

Фото ASMER Medical. Гематолог Шебнем Измир Гюнер (в центре)

«В нашу клинику приезжает много пациентов из разных стран, в том числе очень тяжелые. Но благодаря нашей сильной команде мы показываем успешные результаты. Конечно, выздоровление зависит от многих факторов — возраста, вида заболевания, сопутствующих недугов, условий в больнице и так далее. В современных клиниках успеха достигают до 80 процентов случаев», — сказала она.

При содействии ASMER Medical 20 марта в Национальном центре онкологии и гематологии профессор проконсультировала пациентов и сделала нужные назначения. А одному пациенту, госпитализированному с осложнениями после пересадки костного мозга в Индии, помогли с дальнейшим лечением и поиском лекарств.

Обмен мнениями с зарубежными коллегами относительно тактики ведения пациентов, методов лечения дает возможность роста и опыта для местных врачей и, конечно, прямую пользу пациентам.

Шебнем Измир Гюнер призналась, что немного расстроена положением местной медицины, так как онкология и гематология — это именно те направления, которые базируются на новейших лекарственных препаратах, генетических исследованиях и технологиях. Кыргызстанские коллеги, по ее словам, очень стараются, но возможности их, к сожалению, ограничены в сравнении с их центрами.

Одна из пациенток из КР обратилась в ASMER Medical с диагнозом «эссенциальный тромбоцитоз». Местные доктора сказали ей, что нужна срочная пересадка костного мозга. Компания организовала для женщины обследование в одной из ведущих клиник Турции. Гематолог Шебнем Измир Гюнер по результатам диагностики на консультации сказала ей, что пересадка вовсе не обязательна, а достаточно будет лечения.

Мустафа Солак специализируется на применении химиотерапии, участвует в консилиумах по назначению химио-, иммуно- и таргетной терапии, а также помогает пациентам справиться с побочными эффектами от лекарств.

Фото ASMER Medical. Онколог Мустафа Солак

«При онкологии выздоровление зависит от многих факторов. При раннем выявлении шансов, конечно, больше. Самое важное, чтобы лечение и условия в больницах соответствовали мировым стандартам. Иностранные пациенты часто предпочитают получать химио- и иммунотерапию у себя на родине, поэтому мы можем дать протокол лечения и помочь найти лекарства», — сказал он.

Онколог также заметил проблемы с обследованием больных в Кыргызстане.

«Многие пациенты приходят к нам с результатами УЗИ, но этого недостаточно при онкозаболеваниях. При раке органов мы используем иммунотерапию, таргетную терапию, но для назначения этих видов лекарств нам требуются генетические тесты. В республике их не делают, и пациентам приходится отправлять анализы в другие страны и ждать результаты. В больницах не хватает некоторых видов аппаратуры», — пояснил он.

ASMER Medical — лидер по лечению пациентов за рубежом

«Мы сотрудничаем с лучшими клиниками мира, предоставляя пациентам качественное и безопасное лечение. Мы заботимся о здоровье наших пациентов, поэтому сопровождаем их полностью до и после лечения, делаем корректировку назначений, ведем поиск и подбор препаратов, а также занимаемся сбором средств для лечения пациентов, у которых свои возможности уже ограничены. То есть работа наша очень разветвленная, а подход индивидуальный», — отметила координатор ASMER Medical Асель Курманбекова.

Фото ASMER Medical. Асель Курманбекова

По ее словам, многие считают, что самостоятельное обращение в клинику сэкономит финансы пациента.

«Но это ошибочное мнение, потому что, когда мы работаем как прямые представители клиники, мы знаем, насколько меньше может стоить та или иная процедура. Соответственно, мы добиваемся от клиники лучших цен для наших пациентов, — подчеркнула Асель Курманбекова. — К примеру, родственная аллогенная пересадка костного мозга минимально стоит $57 тысяч, а через нас это стоит около $46 тысяч».

Она сказала, что огромную роль играет также умение разбираться в профессионализме врача.

«Ведь пациента лечит врач, и важно, чтобы он был лучшим именно в своем направлении, а разобраться в этом не так легко. Мы изучаем все их научные труды, статьи, запрашиваем статистику успешности лечения по узкому профилю», — отметила координатор ASMER Medical.

Наша цель — поддержать наших граждан, нуждающихся в качественной медицинской помощи. Асель Курманбекова

Представительство ASMER Medical проводит бесплатные онлайн-консультации для пациентов с ведущими врачами Турции для получения плана и тактики лечения.

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