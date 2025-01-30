В больницу не пускают без бахил, жалуется читатель

В больницу села Уч-Коргон Кадамджайского района не пропускают посетителей без бахил. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, в медучреждении установлен аппарат по продаже бахил по 10 сомов.

«Говорят, что после двух предупреждений посетителей без бахил штрафуют. Так ли это?» — поинтересовался мужчина.

Читайте по теме В больнице села Уч-Коргон открыли реанимационное отделение

Директор Уч-Коргонского центра общеврачебной практики Орозбек Муратов отметил, что в больнице сделали ремонт, лежит белый кафель, а в селе нет тротуаров, и люди приходят в грязной обуви. У санитарок небольшая зарплата, и их сложно удержать на работе.

«В аптеке бахилы можно купить по 5 сомов, но она далеко, пациентам неудобно, поэтому они просили установить аппарат. Частный предприниматель объяснил, что бахилы в капсулах стоят дороже — 10 сомов. Больница продажей не занимается. Штрафов, разумеется, у нас нет, в приемную можно зайти без бахил, а в процедурные кабинеты — нет», — пояснил глава ЦОВП.

Несколько лет назад глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев говорил, что бахилы в больницах страны будут для посетителей бесплатными.

Сегодня в ведомстве 24.kg сказали, что МЗ КР выделяет средства, и больницы должны покупать то, что им необходимо.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.