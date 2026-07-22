Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92

Если государство полностью отпустит цены на горюче-смазочные материалы, стоимость бензина АИ-92 может составить около 114 сомов за литр, дизельного топлива — 148 сомов. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

По его словам, кабмин намерен обеспечить внутренний рынок топливом до конца года, однако окончательная стоимость ГСМ будет зависеть от мировых цен и условий новых контрактов.

«Если в мире будет источник, где можно достать топливо, мы его точно приобретем, несмотря на цену. Рынок будет обеспечен горюче-смазочными материалами», — заявил он.

Данияр Амангельдиев отметил, что нынешние цены на нефтепродукты являются неоправданно высокими и связаны прежде всего с дефицитом. На ситуацию повлияли геополитическая обстановка, события на Ближнем Востоке, а также остановка части нефтеперерабатывающих мощностей в России.

По его данным, при запуске механизма господдержки тонна бензина стоила около 860 долларов, сейчас стоимость некоторых контрактов достигает примерно 1,4 тысячи долларов.

Чтобы нефтетрейдеры продолжали закупать топливо по высоким ценам, кабмин разработал механизм компенсации части расходов за счет республиканского бюджета. Власти проверяют стоимость каждой поступающей партии, затраты на доставку и устанавливают допустимую маржу для поставщиков.

Государственное регулирование распространяется прежде всего на бензин АИ-92 и дизельное топливо. Бензин АИ-95, который власти не относят к социально значимым товарам, продается по рыночной цене, однако его стоимость также контролирует антимонопольный орган.

«Дизель — это горнодобывающая отрасль, переработка, сельское хозяйство и общественный транспорт. Резкое повышение его стоимости неизбежно повлечет за собой рост цен в других секторах», — отметил первый замглавы кабмина.

Амангельдиев добавил, что власти продолжат компенсировать часть разницы между закупочной и розничной стоимостью топлива, чтобы сдерживать цены на АИ-92 и дизельное топливо.