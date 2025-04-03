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Власть

Садыр Жапаров встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. О чем говорили

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Самарканд встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Кыргызстаном и ЕБРР, привлечения инвестиций в стратегические отрасли экономики, реализации совместных инфраструктурных проектов, а также поддержки частного сектора и развития зеленой энергетики.

Президент высоко оценил роль ЕБРР в создании комитета по координации доноров, направленного на поддержку стратегического инфраструктурного проекта — строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что ЕБРР остается одним из крупнейших инвесторов в КР. Она отметила, что с начала партнерства общий объем инвестиций в республику достиг порядка $1 миллиарда.

«В прошлом году средства, вложенные в реальный сектор экономики страны, составили $52 миллиона. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения объема финансирования. На 2024-й уже подписано 11 проектов, среди которых наиболее значимые — в сфере энергетики и ирригации», — заявила глава ЕБРР.

Одиль Рено-Бассо сообщила о старте проекта по расширению доступа к чистой питьевой воде. Финансирование предоставлено для 25 населенных пунктов, а общий объем инвестиций в эту инициативу составит $100 миллионов.

Также ожидается, что ЕБРР поддержит реконструкцию автомобильной дороги Кара-Балта — Чалдыбар, что позволит обеспечить выход на Транскаспийский международный маршрут. Часть предусмотренного финансирования будет предоставлена в виде грантов.

В завершение встречи Одиль Рено-Бассо сказала, что ЕБРР полностью поддерживает приоритеты, которые определены в развитии государства, и поздравила Садыра Жапарова с урегулированием вопроса государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324845/
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