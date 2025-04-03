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Власть

Депутаты в третьем чтении одобрили поправки в закон о защите прав потребителей

Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении приняли законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, законы «О защите прав потребителей» и «Об электронной торговле».

Инициатор — председатель кабинета министров.

Законопроектом власти намерены урегулировать сферу электронной коммерции и использовать защиту прав потребителей как средство улучшения среды электронной торговли в Кыргызстане.

Как отмечается, повышение доверия потребителей поспособствует увеличению количества субъектов предпринимательства, которые смогут привлечь и повысить свои доходы за счет электронных сделок.

Кроме того, большее число продавцов сможет соответствовать международным стандартам, тем самым открыв путь для участия в зарубежных рынках. Законопроект создает возможность интернационализации рынка КР и привлечения иностранных инвестиций.

Проект закона также предусматривает увеличение штрафов в три раза за нарушение прав потребителей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324817/
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