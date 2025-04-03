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Власть

На вакантную должность аудитора Счетной палаты попросили назначить женщину

Депутаты Жогорку Кенеша освободили Вадима Садовникова от должности аудитора Счетной палаты в связи с переходом его на другую работу.

Заместитель председателя комитета по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК Талайбек Масабиров отметил, что вопрос об освобождении внесен на основании его заявления по собственному желанию.

Нардеп Эльвира Сурабалдиева попросила коллег и спикера назначить на вакантную должность женщину.

«Не в первый раз поднимаю этот вопрос. В Счетной палате много достойных женщин. Они образованы и опытны. Поэтому попросила бы среди них выбрать одну и представить кандидатуру», — сказала она.

Лидер парламентской фракции «Ынтымак» Марлен Маматалиев ответил, что депутаты готовы рассмотреть предложение коллеги.

Отметим, народные избранники и ранее заявляли, что в Счетной палате не соблюден гендерный баланс.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/324788/
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