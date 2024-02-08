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Власть

ОБСЕ: Законопроект об «иностранных представителях» должен быть пересмотрен

Решение парламента Кыргызстана предпринять дальнейшие шаги для принятия законопроекта о так называемых иностранных представителях вызывает большую обеспокоенность. Об этом заявили директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Маттео Мекаччи и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

«Защита свободы объединений и других прав человека имеет основополагающее значение для каждой демократии. Я обеспокоен тем, что в случае принятия этот законопроект окажет крайне негативное влияние на гражданское общество, правозащитников и СМИ в Кыргызстане. Мы призываем парламент пересмотреть данный законопроект и готовы оказать ему нашу поддержку», — сказал Маттео Мекаччи.

Как отмечается, проект закона вводит дополнительные обязательства по отчетности для некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование и занимающихся «политической» деятельностью, наряду с широкими полномочиями по надзору со стороны государственных органов и потенциальными уголовными санкциями за нечетко сформулированные в законопроекте уголовные преступления. Под действие документа также попадут группы по защите прав СМИ, получающие внешнее финансирование, а также некоммерческие организации, управляющие новостными агентствами.

«Введение в законопроект обременительных требований к отчетности, скорее всего, окажется непосильным для малых и средних медиаорганизаций и создаст значительные риски для свободы СМИ и открытых дебатов по вопросам, представляющим общественный интерес в КР. Особую тревогу вызывает то, что рассматриваемые поправки направлены на введение почти полного государственного контроля над правом на свободное выражение мнений гражданского общества и представителей СМИ», — заметила Тереза Рибейро.

Сама возможность уголовных санкций в случае несоблюдения предлагаемого закона окажет существенное сдерживающее воздействие на свободу СМИ и свободу выражения мнений в стране.

Тереза Рибейро

По запросу омбудсмена Кыргызстана БДИПЧ предоставило промежуточное срочное заключение по более ранней версии законопроекта в конце 2022 года. Хотя некоторые опасения, высказанные в заключении, были частично устранены, проект закона об «иностранных представителях» в его нынешнем виде по-прежнему несовместим с международными стандартами в области прав человека и обязательствами ОБСЕ.

«Все государства — участники ОБСЕ взяли на себя обязательство уважать права на свободу выражения мнений, свободу объединений и участие в политической деятельности. Данные стандарты и обязательства являются краеугольным камнем любой динамичной, плюралистической и основанной на широком участии демократии», — подчеркивается в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286199/
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