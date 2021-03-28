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Власть

Сегодня большой той! Сын президента Садыра Жапарова женится

Сегодня в одном из столичных ресторанов большой той. Сын президента Садыра Жапарова Ринат женится. Об этом сообщает портал Super.kg.

Уточняется, что Ринат долгое время дружил с девушкой по имени Аяна. О невесте известно, что она студентка третьего курса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Super.kg
Фото Super.kg. Сын Садыра Жапарова Ринат с невестой Аяной

«Сваты Садыра Жапарова из города Кочкор-Аты», — сообщается в информации.

Отметим, что Садыр Жапаров усыновил Рината — сына его родного брата Эркина, который погиб в автокатастрофе. После его смерти Садыр Жапаров забрал Рината в свою семью. Ему 24 года, невесте Аяне — 21 год.

Всего у Садыра Жапарова четверо детей — сыновья Дастан, Рустам, Нурдоолот и дочь Жанайым.

Старший сын Дастан скончался в результате ДТП в августе 2019 года. Садыр Жапаров, находившийся в это время в заключении, смог проводить его в последний путь.

Второй сын Рустам Жапаров женился в 2019-м.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/187869/
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