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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Можно петь кандидатам гимн партии или нет, спорят в ЦИК

В Центризбиркоме выясняют, проводили концерты политические партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Замандаш» или нет.

Ранее поступило заявление о том, что на агитационном мероприятии «Мекеним Кыргызстана» девушка исполнила песню.

Как объяснили представители политобъединения, это была инициатива самой избирательницы, с ней не заключалось никаких договоров. «Это было до начала встречи. Она успела спеть только часть, ее попросили прекратить исполнение», — рассказала уполномоченный представитель партии в ЦИК Таалайгуль Токтакунова.

На заседании также обсуждали, считается ли концертом исполнение гимна партии профессиональным певцом в завершении агитационных мероприятий.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева рассказала, что партия «Биримдик» заключила договор с певцом как с агитатором. «В партии отметили, что не намерены отказываться от такого агитатора. Но у меня сложилось впечатление, что его используют не для разъяснения программы, а его творческие способности», — добавила она.

Представитель «Биримдика» напомнила, что партиям не запрещено иметь в качестве символа гимн. По словам уполномоченного партии, гимн ранее представлен в рабочую группу, его исполнение не является нарушением, как и исполнение гимна не является концертом.

Представитель партии «Мекенчил» отметила, что на их запрос, разрешено ли при проведении агиткампании исполнение гимна партии, рабочая группа ответила, что запрещается исполнение гимна политической партии кандидатами, зарегистрированными в списках политической партии, являющимися артистами эстрады.

Кроме того, был изучена запись агитационного мероприятия партии «Замандаш» в Джалал-Абаде, где спела заслуженная артистка Токтобубу Черикчиева.

Участники разбирательств попросили выработать единую позицию.

А глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова считает, что необходимо посоветоваться с экспертами, определить позицию и только потом рассматривать вопрос.

В итоге члены ЦИК решили не выносить письменное предупреждение «Мекеним Кыргызстану», а кандидата Исмамбетова привлекут к административной ответственности за нарушение правил агитации по статье 44 Кодекса о нарушениях.

Вопрос об артистах-агитаторах предложили рассмотреть на следующем заседании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165111/
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