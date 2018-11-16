Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть I

Приближается первая годовщина президентства Сооронбая Жээнбекова. По традиции первые лица страны подводят итоги своей работы. Также традиционно главы нашего государства предпочитали подводить итоги в правительственных СМИ.

Сооронбай Жээнбеков эту традицию нарушил. Он сделал исключение и дал свое первое интервью в качестве президента Кыргызской Республики не гостелеканалам или правительственным газетам, а независимому информационному агентству 24.kg. Лидер страны также согласился ответить на очень личные вопросы.

О достижениях

— Приоритетными направлениями своей президентской деятельности могу назвать развитие регионов и борьбу с коррупцией. Оба этих вопроса решить не так-то легко, но они красной линией пройдут через весь мой президентский срок.

Почему я считаю необходимым уделять особое внимание развитию регионов? Экономическое развитие нашей страны зависело только от одного — двух регионов. Основные два инструмента государства — налогово-бюджетная политика и денежно-кредитная политика — не могли дать толчок для развития территорий.

Экономическая политика опиралась лишь на отраслевой принцип и не соответствовала особенностям региона. Когда сравниваешь области, наблюдается явный дисбаланс — какая-то из них развивается, кто-то отстает. Но мы-то с вами знаем, что к экономическому росту всей страны приведет то, если все наши села будут развиваться равномерно. По этой причине основной упор в моей деятельности делается на развитие регионов.

За последний год 68 процентов от общего числа кредитов РКФР выделил на региональные проекты. Теперь фонд сам ищет проекты в регионах и приглашает предпринимателей к сотрудничеству. Из-за высоких требований РКФР создалось впечатление, что деньги фонда предназначены только для крупного бизнеса.

Простые граждане не имеют доступа к кредитам не только фонда развития, но и в других банках, так как у них нет залогового обеспечения. Поэтому у нас пропасть между богатыми и бедными.

Во время поездки в Нарынскую область я предложил нашим успешным бизнесменам поддержать свои регионы. Например, у Нарына мощнейший потенциал. Здесь можно перерабатывать кожсырье, молоко, шерсть, мясо. Мы, кыргызы, всегда помогали ближнему, делились последним. Знаю, что у нас есть люди, готовые вложить в регионы, некоторые не знают как. Нужно просто все это организовывать и мобилизовать ресурсы.А государственная власть должна заботиться и поднять уровень именно бедных. Наша цель — борьба против бедности. У каждой семьи должен быть свой устойчивый доход.

О мигрантах, брошенных детях и стариках

— Важный вопрос. Внешняя и внутренняя миграция — это целый комплекс социальных, экономических проблем, отголоски которых мы услышим и в будущем.

Посещая дома малютки или престарелых, понимаешь, в каком положении находимся. Когда мы, кыргызы, оставляли наших родителей в интернате, а детей — в детдоме?

Фото Султана Досалиева

Наши дети воспитываются не в семье, а в детдоме. Через 17 лет мы выгоняем их на улицу. На каждого ребенка в интернате государство тратит 12 тысяч сомов в месяц. Эти деньги можно выделять семье, которая возьмет ребенка к себе. Тогда дети будут расти в семье, с родителями.

У нас много желающих усыновить, но наша бюрократия и коррупция препятствуют этому.

Мы этот вопрос недавно обсудили с правозащитницей Назгуль Турдубековой. Если честно, именно на таких, как она, держится наша страна.

Фото Султана Досалиева

Создан Совет соотечественников. Наши соотечественники из России, Турции и других стран готовы приехать и вложить в экономику страны. Мы поддержим всех, кто намерен открыть предприятие в регионах.

Сейчас мы готовим административно-территориальную реформу. У нас четырехуровневое управление. Надо его сократить до трехуровневого.

Двадцать городов отобраны как точки роста в рамках концепции развития регионов. Когда будут развиты малые города, снимем напряженность в столице.

О борьбе с коррупцией

Что касается борьбы с коррупцией, то этот процесс тоже не дается легко. Как вы сами видите, борьба с коррупцией затронула и бывших моих соратников. Мы чувствуем сильное противостояние, но интересы государства превыше всего.

Коррупция глубоко пустила корни в повседневную жизнь, но борьба с ней будет продолжаться. В этой борьбе очень важно, чтобы поддерживали народ, все ветви власти, гражданское общество.

В свою очередь мы строим свою работу на принципах открытости и прозрачности совместно со всеми СМИ, гражданским обществом. Вместе с противостоянием я чувствую также достаточную поддержку народа. Вот говорят, что у нас не происходят радикальные реформы, как, например, в Армении. У нас тоже идут реформы, так сказать, «бескровные».

Могу с уверенностью сказать, что мы поэтапно восстанавливаем доверие народа к власти.

Фото Султана Досалиева

Исправляем все недочеты, которые накопились за все эти годы, но также продолжаем и хорошие дела, которые были начаты раньше. В стране должна быть преемственность, хорошие дела необходимо продолжать.

Я ставлю работу таким образом, чтобы все ветви власти работали сообща.

Правительство и Жогорку Кенеш ведут совместную работу по всем направлениям жизнедеятельности государства.

Укрепление принципов парламентаризма, демократического общества, защита свободы слова остаются в приоритете моей президентской деятельности.

О проектах, которые должны быть продолжены

Наше общество заждалось реализации проектов, направленных на исключение человеческого фактора в системе оказания населению государственных услуг.

В этих целях будет реализован проект «Электронное правительство». В его рамках вводится система «Тундук», которая объединит всю информационную базу министерств и ведомств.

Через государственный портал электронных услуг можно будет оказывать 189 государственных услуг.

Определены 82 первоочередные базы данных государственных услуг в 25 госорганах, которые необходимо внедрить в 2018-2019 годах.

До конца 2018-го завершатся работы по созданию баз данных 45 государственных услуг.

Фото Султана Досалиева

Подключены 25 министерств и ведомств к системе межведомственного взаимодействия «Түндүк», и на сегодня 8 государственных органов обмениваются данными в электронном режиме.

Правительство запустит проект «Безопасный город», который тянется с 2012 года. Накануне подписан договор о реализации его первого этапа с компанией «Вега».

О своих обещаниях

— Вы помните свои предвыборные обещания? Какие из них уже выполнены, а что, опасаетесь, не сможете выполнить в ближайшие пять лет?

— Конечно, помню свои предвыборные обещания, которые на самом деле не были взяты с воздуха, а были логическим продолжением моей премьерской деятельности, где я подробно изучил страновые вопросы. Например, обеспечение населения чистой питьевой водой. Эта проблема в центре моего внимания. В рамках Стратегии обеспечения чистой водой в будущем будут построены, отремонтированы и сданы в эксплуатацию водные объекты в 650 населенных пунктах.

Как, например, можно говорить о развитии туризма, когда 50 процентов сел не имеют доступа к питьевой воде?

В ближайшие пять лет все регионы страны будут обеспечены чистой водой. Обеспечение чистой водой населения — это вопрос безопасности государства.Не менее важным является вопрос развития ирригации, по этой проблеме принята государственная программа.

До 2023 года планируется завершить работы по строительству 31 ирригационного объекта.

Ирригационные объекты, включенные в госпрограмму до 2026-го, исходя из определенности источников финансирования, разбиты на три группы.

Фото Султана Досалиева

К первой отнесены ирригационные объекты, финансовые источники которых уже определены. В настоящее время заключены соглашения по шести объектам за счет гранта КНР на сумму около $32 миллионов, по одному объекту — за счет кредита ИБР на сумму $13,3 миллиона.

Ко второй группе отнесены объекты, по которым начата проработка вопросов с международными организациями, донорами и инвесторами (Исламским банком развития, Всемирным банком, Арабской координационной группой, Фондом экономического развития, Южной Кореей и другими).

Фото Султана Досалиева

До 2023 года предлагается завершить работы по двум этапам и сдать в эксплуатацию 31 ирригационный объект на общую сумму $259,1 миллиона. Планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель, на 40 тысячах гектаров повысить водообеспеченность земель.

Для объектов третьей группы необходимо изыскивать внешние и внутренние источники финансирования, прорабатывать вопрос с международными финансовыми организациями, донорами и инвесторами.

Объекты, отнесенные к данной группе, имеют более поздние сроки реализации.

Постоянно в центре внимания повышение заработных плат медикам и учителям. Медикам семейной медицины уже подняли зарплату, на очереди — персонал стационаров.

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков с Си Цзиньпином

Во время агитации я заметил, что избиратели не обращают внимания на конкретные факты и реальные цифры. Они верят громким и многообещающим заявлениям кандидатов. В ходе таких встреч я скорректировал программу.

Один из часто задаваемых вопросов во время агитационной кампании — о повышении зарплаты учителям.

Мои оппоненты заявляли, что оплата труда педагогов будет выше 25 тысяч сомов. Не скрою, тогда я решил идти дальше и пообещал довести их зарплату до 26 тысяч сомов. Раз обещал, то будет выполнено за период моей президентской деятельности.

Государственную ипотечную программу мы начали реализовывать еще при моем премьерстве. Ипотеку начали выдавать под 14 процентов, потом снизили до 12-10, позже до 8. Сейчас ГИК работает над снижением ее до 7 процентов.

Намерены увеличить финансирование ипотечной программы. Проценты еще снизим. Необходимо охватить не только бюджетников, но и работников других сфер.

Во время предвыборной агитации я воздерживался от заоблачных обещаний. Все они выполнимы и будут реализованы поэтапно. К примеру, я обещал развивать регионы. И мой первый год президентства посвящен решению проблем регионов. Но эта работа не ограничится одним годом.

О долгах наших тяжких

— Одна из самых чувствительных тем сегодня — это обслуживание внешнего долга. С 2023 года Кыргызстану надо будет начать выплачивать $320 миллионов. Как известно, большая часть внешних займов потрачена на транспортную и энергетическую отрасли. И это кредиты Эксимбанка Китая. Сможет ли Кыргызстан жить без кредитов и платить по долгам?

— В настоящее время внешний долг Кыргызстана составляет $3,8 миллиарда.

Основную долю внешних заимствований составляют льготные кредиты, порядка 98 процентов от общего объема внешнего долга.

Кредиты направляются на развитие таких важных сфер экономической и социальной жизни страны, как транспортная инфраструктура (строительство и реабилитация дорог), энергетика (реконструкция электрических станций, строительство энергетических сетей), сельское хозяйство, водоснабжение, образование и здравоохранение.

Действительно, основную часть внешнего долга занимают кредиты Экспортно-импортного банка Китая в сумме $1,7 миллиарда.

Одно из основных правил устойчивости внешнего долга — чтобы номинальный рост ВВП был выше номинального роста внешнего долга, выраженного в национальной валюте по текущему обменному курсу.

Соблюдение данного правила в последние годы, в частности, позволило снизить показатель внешнего долга с 64 процентов в 2015 году до нынешних 49 процентов.

Также по закону наши долги у одного кредитора не должны превышать 50 процентов от общего внешнего займа, мы берем кредит только в том случае, если минимальный уровень льготности займов (грант-элемент) составляет 35 процентов.

Другой вопрос — это использование внешних заимствований по назначению. Мы должны требовать и жестко контролировать, начиная от ТЭО до эксплуатации. Например, смету на ремонт трассы Бишкек — Кара-Балта сначала утвердили в размере $82 миллиона. После проверки мы добились снижения до $70 миллионов. Надо контролировать каждую копейку заимствованных средств.