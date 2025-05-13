Впервые за 20 лет. Amazon представила обновленный дизайн своего логотипа

Компания Amazon представила обновленный дизайн своего логотипа — впервые за 20 лет. Ребрендинг был реализован совместно с международной студией Koto и внутренней командой Amazon с целью усилить визуальную выразительность корпоративного стиля и адаптировать его для более чем 50 суббрендов гиганта электронной коммерции, сообщает портал Dezeen.

Центральным элементом осталась узнаваемая «улыбка», символизирующая клиентоориентированность. Однако теперь именно на ней сделан основной визуальный акцент, в отличие от предыдущей версии, где фокус был на стрелке. По словам представителей студии Koto, этот подход подчеркивает намерение Amazon приносить радость клиентам и упрощать их повседневную жизнь.

В рамках визуального ребрендинга также представлен новый корпоративный шрифт Amazon Logo Sans. Он будет использоваться в идентификации различных направлений, таких как Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и Amazon Jobs. Также скорректирован шрифт Ember, ранее связанный с брендом Kindle.

Помимо типографики, Amazon внедрила более яркие и выразительные цветовые решения для всей айдентики и унифицировала иконографию. Особое внимание при этом уделено сервисам Prime, Amazon Grocery, Alexa и Amazon One Medical.

Как отмечают в компании, новый дизайн призван символизировать развитие и будущие устремления Amazon, сохраняя при этом узнаваемость. Этот шаг совпал с подготовкой к запуску ряда новых сервисов и улучшений, которые планируется представить в ближайшее время.