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Техноблог

«Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

«Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

из архива
Фото из архива. «Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Уточняется, что об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в Твери на 23-м заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Сенатом парламента Казахстана.

«Необходимо сохранить этот объект для будущих поколений. Совместно с казахстанскими коллегами планируем реализовать инициативу по созданию на основе «Гагаринского старта» музейного комплекса и включению его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметил он.

Дмитрий Баканов также обратил внимание на развитие космического туризма.

Площадка «Гагаринский старт» — старейшая пусковая площадка на Байконуре. С нее 4 октября 1957 года запустили первый искусственный спутник Земли, а в 1961-м корабль «Восток» с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326853/
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