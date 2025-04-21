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Техноблог

В Алматы запустили SIM-карты для детей: блокируют доступ к некоторым сайтам

В Алматы запустили SIM-карты для детей, которые блокируют доступ к некоторым сайтам. Об этом в соцсетях сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

По его словам, пилотный проект по выпуску SIM-карт для детей «SIM KID» уже запущен в Алматы. Его реализуют совместно с казахстанским оператором связи.

Эти SIM-карты блокируют доступ к сайтам с пропагандой суицида, наркотиков, онлайн-казино и другим деструктивным контентом.

Родители могут отслеживать, какие приложения использует ребенок, ограничивать доступ к нежелательным ресурсам, а также дозвониться до него даже при включенном беззвучном режиме.

«Это специальная детская сим-карта, оснащенная функциями защиты от пропаганды суицида, порнографии, наркотиков, онлайн-казино и иных интернет-угроз. С ее помощью родители смогут видеть, какие приложения использует ребенок, а также будут ограничивать доступ к опасным сайтам и получат возможность дозвониться до детей, даже если устройство переведено в беззвучный режим», — пояснил Берик Асылов.

После завершения тестирования проект планируют сделать доступным для всех.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326736/
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