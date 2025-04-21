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Техноблог

В Китае провели испытания неядерной водородной бомбы

В Китае провели испытания неядерной водородной бомбы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что ученые успешно испытали взрывное устройство на основе водорода без использования каких-либо ядерных материалов. После взрыва бомбы весом 2 килограмма более чем на две секунды образуется огненный шар температурой более 1 тысячи градусов по Цельсию. Это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротила, отмечается в статье.

705 Research Institute
Фото 705 Research Institute

Устройство разработано Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) — ключевым разработчиком подводных систем вооружения. В нем используется твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния. Таким способом хранится значительно больше водорода, чем в баллонах.

«Взрывы водородсодержащего газа происходят при минимальной энергии воспламенения, имеют широкий диапазон и приводят к образованию пламени, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется. Эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширных территориях», — сказано в исследовании.

Такие бомбы вызывают обширные термические поражения, поскольку образующийся в результате взрыва огненный шар держится гораздо дольше, чем 0,12-секундная вспышка тротила.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326697/
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