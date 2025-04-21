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«Новый цвет», который никто раньше не видел, открыли ученые и назвали его «оло»

«Новый цвет», который никто раньше не видел, открыли ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Science Advances
Фото Science Advances. «Новый цвет», который никто раньше не видел, открыли ученые и назвали его «оло»

Группа ученых утверждает, что открыла новый цвет, который до сих пор не видел ни один человек в мире. Исследование стало результатом эксперимента, в ходе которого американские ученые направляли лазерные импульсы в глаза участников. Один из его авторов, профессор Рен Энг из Калифорнийского университета, назвал открытие «впечатляющим».

Стимулируя определенные клетки сетчатки, участники эксперимента сообщили, что увидели сине-зеленый оттенок, который ученые назвали «оло». При этом некоторые эксперты отмечают, что существование нового цвета — это «дискуссионный вопрос».

Исследователи считают, что результаты могут потенциально способствовать дальнейшим исследованиям в области дальтонизма.

В опытах приняли участие пять добровольцев — четверо мужчин и одна женщина — все с нормальным цветовым зрением. Трое из них, в том числе профессор Рен Энг, были соавторами научного издания.

Участники смотрели в устройство под названием Oz, которое состоит из зеркал, лазеров и оптических компонентов. Оборудование было ранее разработано частью той же научной команды из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Вашингтона, и впоследствии адаптировано для этого эксперимента.

Сетчатка — это светочувствительный слой ткани в задней части глаза, отвечающий за получение и обработку визуальной информации. Он преобразует свет в электрические сигналы, которые передаются в мозг через зрительный нерв, позволяя нам видеть. В мозг посылался цветовой сигнал, который никогда не возникает при естественном зрении, говорится в публикации.

Это означает, что цвет «оло» невозможно увидеть невооруженным глазом в реальном мире без специальной стимуляции.

Чтобы подтвердить наблюдаемый цвет во время эксперимента, каждый участник настраивал цветовой диск до тех пор, пока оттенок не совпадал с «оло».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326694/
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