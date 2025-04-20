20:01
USD 86.88
EUR 99.90
RUB 1.09
Техноблог

В WhatsApp появился автоматический перевод чатов и каналов

В WhatsApp появился автоматический перевод чатов и каналов — заработала функция перевода сообщений, которая доступна пользователям бета-версии мессенджера на Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WABetaInfo
Фото WABetaInfo

Тестировщики WhatsApp на Android, установившие приложение версии 2.25.12.25, получили возможность загружать языковые пакеты для перевода сообщений. Среди поддерживаемых языков указаны русский, испанский, арабский, португальский и хинди. Кроме того, пользователям доступен специальный языковой пакет для автоматического определения языка, что особенно полезно в групповых чатах, в которых может встречаться сразу несколько языков.

Отмечается, что перевод происходит автоматически, однако при желании пользователи могут настроить ручной перевод отдельных сообщений. Также подчеркивается, что все операции выполняются локально на устройстве — данные не передаются на сторонние серверы или компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Функция перевода доступна в личных чатах, групповых и каналах. При этом она отключена по умолчанию. В ближайшем будущем ожидаются расширение списка поддерживаемых языков и введение дополнительных языковых пакетов.

Нововведение уже доступно для части бета-тестеров, загрузивших бета-версию WhatsApp. Когда функция заработает в стабильных сборках мессенджера, не уточняется.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326678/
просмотров: 6047
Версия для печати
Материалы по теме
Представлен тонкий смартфон Samsung с поддержкой до 2030 года
Нейросеть Grok научилась редактировать документы и создавать приложения
Google хочет заставить пользователей перезагружать смартфоны раз в три дня
В Китае ученые создали киберголубя: в каких целях будут использовать птицу
Google запустит специальную версию сервисов искусственного интеллекта для детей
Корпорация Apple выпустит стеклянный смартфон к 20-летию iPhone
Instagram тестирует видео с доступом по секретному коду
До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты
DeepSeek хочет повысить эффективность ИИ за счет механизма вознаграждения
Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо
Популярные новости
Представлен тонкий смартфон Samsung с&nbsp;поддержкой до&nbsp;2030 года Представлен тонкий смартфон Samsung с поддержкой до 2030 года
Ученые впервые смогли снять на&nbsp;фото и&nbsp;видео колоссального кальмара Ученые впервые смогли снять на фото и видео колоссального кальмара
&laquo;Новый цвет&raquo;, который никто раньше не&nbsp;видел, открыли ученые и&nbsp;назвали его &laquo;оло&raquo; «Новый цвет», который никто раньше не видел, открыли ученые и назвали его «оло»
В&nbsp;Китае провели испытания неядерной водородной бомбы В Китае провели испытания неядерной водородной бомбы
Бизнес
Казахстан снова поднимает тарифы на&nbsp;железнодорожные перевозки Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки
Госбанк развития&nbsp;КР направит $60 миллионов на&nbsp;зеленые кредиты для МСБ Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Распродажа в&nbsp;O!Store: успейте забрать свой смартфон со&nbsp;скидкой до&nbsp;40&nbsp;процентов Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
22 апреля, вторник
19:41
Кончина Папы Римского: как Ватикан будет выбирать нового понтифика Кончина Папы Римского: как Ватикан будет выбирать новог...
19:17
Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Кыргызстан
19:16
Телекомпания «ЭлТР» приобретет восемь служебных автомобилей
19:13
Спецслужбы задержали сотрудника ГУОБДД и провели в управлении обыск
18:57
Житель Бишкека жалуется на состояние улицы Шоокум в жилмассиве «Кок-Жар»