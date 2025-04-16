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Техноблог

Google хочет заставить пользователей перезагружать смартфоны раз в три дня

Google хочет заставить пользователей перезагружать смартфоны раз в три дня. В ближайшем будущем Android-устройства начнут автоматически перезагружаться раз в три дня. Эта мера, направленная на повышение безопасности данных, реализована в последнем обновлении сервисов Google Play и призвана защитить информацию на устройствах, долгое время остающихся без разблокировки, сообщает The Verge.

Новая функция, включенная в последнее обновление сервисов Google Play, активируется, если смартфон не был разблокирован в течение трех дней. Автоматическая перезагрузка переведет устройство в состояние «Перед первой разблокировкой» (BFU), что подразумевает шифрование данных и отключение биометрической аутентификации до тех пор, пока пользователь не введет PIN-код или пароль.

Обновление коснется не только Android-смартфонов, но и планшетов. Функция автоматической перезагрузки не будет распространяться на другие категории гаджетов, такие как автомобильные системы, Smart TV и устройства на Wear OS.

Аналогичная функция Inactivity Reboot уже реализована в iOS 18.1 от Apple. iPhone с этой версией операционной системы перезагружаются после четырех дней блокировки.

Google пока не предоставила точной информации о сроках распространения обновления Google Play Services 25.14 и списке Android-устройств, которые получат поддержку новой функции. Обычно подобные обновления Google Play Services развертываются в течение недели или двух.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326154/
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