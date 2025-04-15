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Техноблог

В Китае ученые создали киберголубя: в каких целях будут использовать птицу

Ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики совместно с Институтом автоматизации Китайской академии наук представили киберголубя — новую гибридную систему, сочетающую живой организм и современные технологии. Работа опубликована в журнале Research.

Research
Фото Research

Робоголубь создан на основе микровживляемого интерфейса мозг-компьютер (BCI) и микроэлектромеханических систем (MEMS).

Отмечается, что, объединяя естественные способности птицы к ориентации и полету с точностью и управляемостью электронных компонентов, исследователи разработали уникальную платформу, которая может быть использована в таких сферах, как спасательные операции, мониторинг окружающей среды и задачи в области национальной безопасности.

Главной научной задачей стало точное управление высотой полета в реальных внешних условиях — до этого подобные эксперименты проводились только в лабораториях. Для этого команда впервые применила нейростимуляцию в мозге голубей. Они исследовали влияние параметров стимуляции — частоты, интервала и длительности — на высоту полета. Результаты показали, что частота стимуляции 60 герц эффективно вызывала подъем, а 80 герц — снижение, при этом направление полета оставалось неизменным. Это позволило управлять высотой, независимо от горизонтальной навигации, что особенно важно для выполнения миссий в сложных пространствах.

Исследование доказало, что с помощью целенаправленной нейростимуляции можно добиваться контролируемых изменений высоты полета без потери ориентации. Такой подход не только открывает путь к практическому применению киберголубей в различных сферах, но и вдохновляет на создание полубиологических дронов, использующих принципы нейроуправления. В дальнейшем эти технологии могут стать основой новых летательных систем, сочетающих достижения инженерии и биологии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326094/
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