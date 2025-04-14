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Техноблог

Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

В Великобритании ученые из Королевского колледжа и Имперского колледжа Лондона впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории. Об этом сообщает The Telegraph.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По данным издания, специалистам удалось создать материал, имитирующий среду для развития зуба. Благодаря ему клетки получают сигнал и начинают формировать зуб. Если его использовать вместо пломб и имплантов, он врастет в челюсть человека и сможет восстанавливаться.

По мнению исследователей, зубы из созданного материала можно целиком выращивать в лабораторных условиях или помещать в челюсть пациента на ранней стадии формирования, чтобы они продолжили рост уже во рту. Они считают, что метод может произвести революцию в сфере восстановления зубов.

В отличие от традиционных имплантов и пломб, зуб, выращенный из собственных клеток пациента, может полноценно интегрироваться в челюсть и восстанавливаться.

Методика может кардинально изменить подход к лечению зубов и открыть новые возможности в регенеративной стоматологии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/325857/
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