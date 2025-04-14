Google запустит специальную версию сервисов искусственного интеллекта для детей

Корпорация Google намерена запустить специальную версию сервисов искусственного интеллекта (ИИ) Gemini для детей. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты изучили код приложения Google для Android (версия 16.12.39) и обнаружили несколько строк об особой версии ИИ для детей. В том числе в коде упоминаются «пользователи-дети».

Эксперты предположили, что Gemini позволит детям запускать сервисы с нейросетями на своих смартфонах. В том числе они смогли бы придумывать истории вместе с ИИ, решать школьные задачи и помогать развитию и обучению.

В материале говорится, что уже сейчас чат-бот Gemini способен выполнять различные задачи для пользователей раннего возраста, однако «детская» версия сервиса будет отличаться более строгой цензурой. Также специалисты предположили, что подобный чат-бот будет настроен таким образом, чтобы никакой пользовательский контент не смог оказаться в Сети.

«Пока не ясно, как Google будет внедрять Gemini для детей. Мы предполагаем, что этот режим будет автоматически включаться, если связанная учетная запись Google принадлежит ребенку», — говорится в публикации.