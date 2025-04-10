23:51
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Техноблог

До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты

До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после введения пошлин в десятках стран мира. Журналисты CNN спрогнозировали рост цен на популярный гаджет при переносе производства в Штаты.

Если Apple решит перенести производство iPhone в США из Азии, цена смартфонов может вырасти в 3,5 раза, отмечают эксперты. Они допускают рост цен на смартфон от 30 до 43 процентов.

Напомним, производство смартфонов происходит в азиатских странах: чипы в основном производятся на Тайване, экранные панели поставляются южнокорейскими компаниями. Производство некоторых других компонентов и окончательная сборка около 90 процентов Iphone осуществляются в Китае.  

Читайте по теме
Торговая война. Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone

В феврале Apple объявила, что в ближайшие четыре года инвестирует $500 миллиардов в США в рамках усилий по расширению производства за пределами Китая.

Однако специалисты называют перенос всей цепочки поставок Apple в США невозможным, поскольку в Штатах нет производств, подобных китайским, и нет квалифицированной рабочей силы для сборки iPhone в таких масштабах. Но допустили перенос части производства, например, в Мексику, Канаду или Западную Европу.

По оценкам инвестиционного банка Rosenblatt Securities, iPhone может подорожать на 43 процента, если Apple решит переложит расходы на новые пошлины на потребителей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/325484/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Азиатские биржевые индексы тоже взлетели после решения Трампа отложить пошлины
Торговая война. США вводят для Китая ввозные пошлины 104 процента
DeepSeek хочет повысить эффективность ИИ за счет механизма вознаграждения
Американцы штурмуют магазины Apple, чтобы успеть купить iPhone перед пошлинами
Падение на биржах. У Dow Jones был самый большой скачок в истории
Торговая война. Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone
Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо
Торговая война. Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами
Apple повысит стоимость iPhone до $2 тысяч 300 из-за торговых пошлин Трампа
Трамп начал переговоры с Вьетнамом, Израилем и Индией о смягчении пошлин
Популярные новости
Ученые бьют тревогу: люди глупеют из-за нейросетей быстрыми темпами Ученые бьют тревогу: люди глупеют из-за нейросетей быстрыми темпами
Илон Маск попросил ученых вывести маленького домашнего мамонта Илон Маск попросил ученых вывести маленького домашнего мамонта
В&nbsp;США воссоздали &laquo;ужасных волков&raquo;, вымерших более 12&nbsp;тысяч лет назад В США воссоздали «ужасных волков», вымерших более 12 тысяч лет назад
Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
10 апреля, четверг
23:38
До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин,...
22:42
В Ташкенте злостный неплательщик алиментов прятался между стенами своего дома
22:21
Знаменитый павильон «Ак-Суу» передан мэрии Бишкека. Там построят туркомплекс
22:00
Как подготовить себя к лету. Советы фитнес-тренера
21:41
Число нелегальных мигрантов, пересекающих границу ЕС, существенно сократилось