До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты

До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после введения пошлин в десятках стран мира. Журналисты CNN спрогнозировали рост цен на популярный гаджет при переносе производства в Штаты.

Если Apple решит перенести производство iPhone в США из Азии, цена смартфонов может вырасти в 3,5 раза, отмечают эксперты. Они допускают рост цен на смартфон от 30 до 43 процентов.

Напомним, производство смартфонов происходит в азиатских странах: чипы в основном производятся на Тайване, экранные панели поставляются южнокорейскими компаниями. Производство некоторых других компонентов и окончательная сборка около 90 процентов Iphone осуществляются в Китае.

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В феврале Apple объявила, что в ближайшие четыре года инвестирует $500 миллиардов в США в рамках усилий по расширению производства за пределами Китая.

Однако специалисты называют перенос всей цепочки поставок Apple в США невозможным, поскольку в Штатах нет производств, подобных китайским, и нет квалифицированной рабочей силы для сборки iPhone в таких масштабах. Но допустили перенос части производства, например, в Мексику, Канаду или Западную Европу.

По оценкам инвестиционного банка Rosenblatt Securities, iPhone может подорожать на 43 процента, если Apple решит переложит расходы на новые пошлины на потребителей.