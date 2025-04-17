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Спорт

Спортсмены из КР завоевали призовые места на чемпионате по полиатлону в Карелии

Спортсмены из Кыргызстана завоевали призовые места на чемпионате мира по полиатлону среди юношей и юниорок в дисциплине «троеборье с лыжной гонкой» в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Соревнования проходили в городе Кондопога. В программу входили три дисциплины: силовая гимнастика, стрельба из пневматической винтовки и лыжная гонка. Кроме того, спортсмены приняли участие в командных эстафетах.

По итогам чемпионата Артур Сапарбеков завоевал 2-е место в командном зачете среди юниоров (18–20 лет), а Бектур Сапарбеков занял 3-е место в командном зачете среди юношей (16–17 лет).

В чемпионате участвовали более 120 спортсменов из восьми стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Мавритании и России.

В числе участников были и воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Джуманазарова (отделение биатлона), которые достойно представили нашу страну.

Отмечается, что целью проведения чемпионата стало развитие и популяризация полиатлона, укрепление международных спортивных связей, повышение уровня спортивного мастерства среди молодежи, а также выявление сильнейших спортсменов на мировой арене.
Ссылка: https://24.kg/sport/326328/
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