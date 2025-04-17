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Спорт

Лига чемпионов УЕФА. Стали известны все полуфиналисты

Состоялись все ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, по итогам которых определились полуфиналисты. Об этом сообщается на сайте организации.

Мадридский «Реал» дома уступил Лондонскому «Арсеналу» — 1:2 и закончил выступление на турнире.

В составе победителей забили Букайо Сака и Габриэль Мартинелли. У хозяев отличился Винисиус Жуниор.

«Арсенал» теперь сыграет с ПСЖ.

В другом матче итальянский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» — 2:2.

Отличились Мартинес Лаутаро, Бенжамен Павар, Гарри Кейн и Эрик Дайер.

По итогам двух встреч в полуфинал вышел «Интер», где сыграет против «Барселоны».

Напомним, полуфиналы состоятся 6 мая, финал — 31 мая.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/326298/
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