Лига чемпионов УЕФА. Стали известны все полуфиналисты

Состоялись все ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, по итогам которых определились полуфиналисты. Об этом сообщается на сайте организации.
Мадридский «Реал» дома уступил Лондонскому «Арсеналу» — 1:2 и закончил выступление на турнире.
В составе победителей забили Букайо Сака и Габриэль Мартинелли. У хозяев отличился Винисиус Жуниор.
«Арсенал» теперь сыграет с ПСЖ.
В другом матче итальянский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» — 2:2.
Отличились Мартинес Лаутаро, Бенжамен Павар, Гарри Кейн и Эрик Дайер.
По итогам двух встреч в полуфинал вышел «Интер», где сыграет против «Барселоны».
Напомним, полуфиналы состоятся 6 мая, финал — 31 мая.
Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.